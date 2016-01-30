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Çeyrek Final Kura Günü Açıklandı

Türkiye Ziraat Türkiye kupası maçları bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalar ile devam ediyor, bu maçların sonucunda Çeyrek final için çekiliş günü ise 2 Şubat salı olarak belirlendi

Çeyrek Final Kura Günü Açıklandı
 Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final müsabakaları için kura çekimi 2 Şubat 2016 Salı günü İstanbul'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz-Riva'daki Hasan Doğan Eğitim ve Kemp Merkezi bünyesindeki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.
Kura çekimine Son 16 Turu karşılaşmasını kazanan 8 takımın temsilcileri ile TFF yetkilileri katılacak. Çeyrek Final müsabakaları, Son 16 Turu sonucunda müsabakalarını kazanan 8 takım arasında ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Yarı Final karşılaşmaları da, çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım arasında yine çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

Bilindiği gibi 8 grupta 4'er takımın mücadele ettiği müsabakalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar son 16'ya kalmıştı. Gruplarını ilk iki içinde tamamlayanlardan grup liderleri tek maç üzerinden oynanacak son 16 turunda ev sahibi takım olmayı hak kazanmıştı. Bugün Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak ilk maçla başlayacak son 16 turu eşleşmeleri, maçların programı ve hakemleri ise şöyle olmuştu:

Bugün
20.45 Fenerbahçe - Kayserispor: Serkan Çınar

31 Ocak Pazar
12.00 Sivas Belediyespor - Çaykur Rizespor: Özgüç Türkalp
14.00 Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yılmaz
16.00 Torku Konyaspor - Antalyaspor: Kutluhan Bilgiç
17.45 Bucaspor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
20.45 Galatasaray - Gaziantepspor: Süleyman Abay

1 Şubat Pazartesi
18.00 Medipol Başakşehir FK - Büyükçekmece Tepecikspor: Halil Umut Meler
20.45 Trabzonspor - Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
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