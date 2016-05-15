Ceyhun Gülselam Takımı Hannover’den Ayıldı!

Alman kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ceyhun Gülselam’ın taraftarlara yazdığı veda mesajı yayımlandı.
Ceyhun mesajında, dün Bayern Münih’le oynadıkları karşılaşmanın yeşil-siyahlı formayla çıktığı son maç olduğunu belirterek, gelecek sezon nerede oynayacağını ilerleyen günlerde sosyal paylaşım sayfası Facebook’tan duyuracağını kaydetti.
Taraftarlara, kulüp çalışanlarına ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Ceyhun, "Hannover’den küme düşmeden veda etmek isterdim ancak olmadı. Sporda bunlar da var." ifadesini kullandı.
28 yaşındaki oyuncu bu sezon Bundesliga’da 13 karşılaşmada forma giydi. Hannover 96, 34 maçlık lig maratonunu 25 puanla 18. ve son sırada
tamamlamıştı.