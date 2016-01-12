Cerem Tahla La Liga'yı adeta sallıyor

Bu sıralar Arda Turan'ın La Liga'da Barcelona formasıyla gösterdiği performans dillerden düşmüyor. Aslında bir çoğumuzun bilmediği bir yıldız daha İspanya'da büyüyor. Bahsettiğimiz kişi Villarreal'de forma giyen 19 yaşındaki golcü futbolcu Cerem Talha Dinçer.
Bu sıralar Arda Turan'ın La Liga'da Barcelona formasıyla gösterdiği performans dillerden düşmüyor. Aslında bir çoğumuzun bilmediği bir yıldız daha İspanya'da büyüyor. Bahsettiğimiz kişi Villarreal'de forma giyen 19 yaşındaki golcü futbolcu Cerem Talha Dinçer.