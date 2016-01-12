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Cerem Tahla La Liga'yı adeta sallıyor

La Liga'yı sallayan Türk' bu sefer Arda Turan değil Villarreal forması giyen Cerem Tahla attığı gollerle İspanya'da gündem oldu

Cerem Tahla La Liga'yı adeta sallıyor

 Bu sıralar Arda Turan'ın La Liga'da Barcelona formasıyla gösterdiği performans dillerden düşmüyor. Aslında bir çoğumuzun bilmediği bir yıldız daha İspanya'da büyüyor. Bahsettiğimiz kişi Villarreal'de forma giyen 19 yaşındaki golcü futbolcu Cerem Talha Dinçer.

Geçen sezon Başakşehir'den Villareal'e transfer oldu. A takımda idmanlara çıkıyor. Aynı zamanda Villareal C takımı ile maçlarda forma giyiyor. Cerem Talga bu sezon şimdiden 6 gol atıp 4 asist yaptı.

Cerem A takım idmanında Bakambu ile:

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Genç golcü son olarak yeni yılın ilk maçında Villarreal'in Alzira ile oynadığı mücadeleye 11'de başladı. Karşılaşmayı Villarreal 5-2 kazanırken Cerem attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle maça damga vurdu.

19 yaşındaki futbolcu İspanyol kulübünün gelecek vadeden 3 oyuncusundan biri olarak gösteriliyor.
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Cerem Tahla
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