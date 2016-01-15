Cepheye gider gibi maça gelmişler

İzmir'de, Karşıyaka ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında, olay çıkaran 6'sı Galatasaray taraftarı 10 kişi yakalanırken, bir Galatasaray taraftarının Karşıyaka taraftarı sanıldığı ve kendi takımının taraftarları tarafından boynundan bıçaklandığı öğrenildi. Öte yandan şehir dışından maça gelen Galatasaray taraftarında; patlayıcı maddeler, havai fişek, bıçak, sallama, satır, taş ve sopa ele geçirildi.



SATIR, TAŞ, SOPA, BIÇAK NE ARARSAN VAR

Geçen Salı günü, İzmir Atatürk Stadyumunda oynanan Karşıyaka SK-Galatasaray A.Ş. takımları arasındaki Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası öncesi İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Maçı izlemek üzere çevre illerden İzmir'e gelen Galatasaray taraftarları için İzmir girişlerinde oluşturulan arama noktalarında alınan mahkeme kararı ile yapılan aramalarda; patlayıcı maddeler, havai fişek, bıçak, sallama, satır, taş ve sopa ele geçirildi. Stadyum çevresinde 1 şahsın üzerinde sallama diye tabir edilen kesici alet ele geçirildi, tribünlerde meşale yakan 4 şahıs tespit edildi.

KENDİ TARAFTARINI BIÇAKLADILAR

Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarının giriş yaptığı İZULAŞ Kapısında Galatasaray taraftarlarınca Serhat S. isimli şahıs hayati tehlike olmayacak şekilde boynundan bıçakla yaralandı, şahsın alınan ifadesinde; kendisini Karşıyaka taraftarı zannederek İstanbul'dan gelen Galatasaray taraftar grubunun saldırdığını, çıkan arbedede bıçakla yaralandığını, kendisinin de Galatasaray taraftarı olduğunu söylediği öğrenildi.

10 KİŞİ YAKALANDI

Maç öncesi ve sonrasında tüm olaylara karışan 4 Karşıyaka taraftarı ve 6 Galatasaray taraftarı yakalanırken, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna uygun olarak şahıslara spor müsabakalarını seyirden yasaklandığına ilişkin tebliğ yapılarak 6222 sayılı Kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan tribünde meşale yakan ve küfreden taraftarlarla ilgili tespit ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.