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Cenk Tosun “Fenerbahçe’ye küfür etmedim”

Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında canlı yayınla beraber tezahüratlarda bulunan Cenk Tosun o sırada herhangi bir küfür içerikli konuşma yapmadığını belirtti.

Cenk Tosun “Fenerbahçe’ye küfür etmedim”
Süper lig şampiyonu Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, kutlamalar sırasında Fenerbahçe’ye küfrettiği iddialarını resmi twetter hesabından yazdığı açıklamayla yalanladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Cenk Tosun, "Bütün sene alnımızın teriyle, şerefimizle, hakkımızla oynayıp şampiyon olmayı bildiğimiz gibi şampiyonluğumuzu da dün gece aynı ahlakla kutladık. Hakkımda ’şampiyonluk kutlamamız sırasında rakip takıma küfür ettiğime’ dair çıkan haberler doğru değildir. Hiçbir zaman bu karakterde biri olmadığımın kamuoyunun bilmesini ve çıkan haberlere inanmamasını rica ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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Cenk TosunKüfürBeşiktaşŞampiyon
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