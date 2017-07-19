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Cenk Gönen Malaga'ya transfer oldu! 500 bin Euro zararla!

Galatasaray'ın kalecisi Cenk Gönen 200 bin Euro bedelle Malaga'ya transfer edildi.

Cenk Gönen Malaga'ya transfer oldu! 500 bin Euro zararla!

Galatasaray Cenk Gönen'in transferi için Malaga Kulübüyle anlaşamaya vardığını KAP'a bildirdi..

Sarı-Kırmızılı Kulübün KAP'ta yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcularımızdan Cenk Gönen'in transferi konusunda Malaga CF S.A.D. (Malaga) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Malaga kulübü Şirketimize 200.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir. Kulübümüzle sözleşmesi karşılıklı sona erdirilen futbolcu, 2017-2018 sezonu garanti ücretinin 600.000 Euro'luk kısmından feragat etmiştir."

Galatasaray 750 bin Euro'ya almıştı!

Galatasaray Cenk Gönen'i 2015 yılında Beşiktaş'tan 750 bin Euro bedelle satın almıştı. Cenk Beşiktaş'a da 2010 yılında 1 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.
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