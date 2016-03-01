Cem Uzan iki isme çağrıda bulundu gündem ısınıyor!

Galatasaray'a başkan olmak istediğini her fırsatta dile getiren Cem Uzan, sosyal medya hesabından paylaştığı 3 farklı gönderide sarı-kırımızılı caminaın kilit isimlerini istifaya davet etti.



"SAYIN BAŞKAN İSTİFA VAKTİ GELDİ"

Uzan ilk olarak Özbek'i, ''Sayın Başkan artık istifa vakti geldi. Lütfen Galatasaray sevginiz için için istifa edin ki saygımız devam etsin'' sözleriyle istifaya davet etti.

"LÜTFEN ARTIK EMEKLİ OLUN"

Uzan Denizli'ye, ''Sevgili Mustafa Denizli, parantez kapanmış. Lütfen istifa edin! Oyuncunuz idman eksikliğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Lütfen artık emekli olun ve istifa edin. Biz hem sizi hem de Galatasaray'ımızı seviyoruz'' diyerek seslendi.

"YAPTIKLARIN AYIP"

Uzan, tartışılan isim Fatih İşbecer'e ise, ''Ayıp ayıp yaptıkların sayın İşbecer. Bir şey bildiğini zannederek Hamza'yı kovdurttun. İşte eserin. Şimdi gitme zamanı geldi. İstifa et artık. Tüm yönetim olarak yolculuk vakti geldi artık. Giderken takımdaki (Muslera hariç) tüm oyuncuları da yanınızda götürün. Böylece UEFA kriterlerine de uygun hale geliriz'' sözleriyle tepki gösterdi.