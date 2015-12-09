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Celtic Yarın Prestij İçin Sahada Olacak

Yarın oynanacak Fenerbahçe Celtic karşılaşması için iki takımda çalışmalarını tamamladı, gurupta hiç bir iddiası bulunmayan Celtic kulübü hazırlıklarını tamamladı

Celtic Yarın Prestij İçin Sahada Olacak
 Yarın oynanacak Fenerbahçe Celtic karşılaşması için iki takımda çalışmalarını tamamladı, gurupta hiç bir iddiası bulunmayan Celtic kulübü hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak İskoç temsilcisi Celtic, maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Maçın oynanacağı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Bu sürede Celtic'de futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İskoç temsilcisinin yarınki maçın taktiğini çalıştığı kaydedildi.
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