Celtic Teknik Direktörü Ronny Deila Gerçeği Açıkladı

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndak ison maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan İskoç ekibi Celtic'in teknik direktörü Ronny Deila, sarı-lacivertli takımda Diego Ribas'ın gördüğü kırmızı kartın kendileri için olumlu sonuç doğurduğunu söyledi.

Deila, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sonuçtan çok mutlu olduğunu belirterek, "Kırmızı kartla her şey döndü. Oyuncu değiştirdik ve daha yaratıcı olduk. Golümüzü attık" dedi.

Güçlü bir ekiple karşılaştıklarını kaydeden Ronny Deila, "İyi performans sergiledik. İlk yarı iyi savunma yaptık. Bir kaç şansımızı kullanamadık. Bir gol attılar ve işimiz daha da zorlaştı. İkinci yarı onlara şans vermedik. Fenerbahçe'den puan almak zor. Kadro olarak Avrupa'da çok deneyimli değiliz. Gruptaki rakiplerimiz büyük kulüpler" ifadelerini kullandı.