Celtic Maçı Öncesi Fenerbahçe Bu Haberle Sarsıldı

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Celtic'i konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bir haftadır takımdan ayrı olarak çalışan Van Persie son antrenmanda yer almadı. Van Persie'nin yanı sıra akşam antrenmanında yer almayan Volkan Şen, Meireles ve Hakan Çinemre de yarınki maçta forma giyemeyecekler.

Volkan Şen, dünkü antrenmanı yarıda bırakmıştı.