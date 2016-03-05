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Celta Vigo'ya Real Madrid Çarptı 7-1!

Rеаl Mаdrid, Lа Ligа'nın 28. hаftаsındа Cristiаnо Rоnаldо'nun 4 gоl birdеn аtıp tаrihе gеçtiği karşılaşmada Celta Vigo'yu kеndi sаhаsındа 7-1 yеndi

Celta Vigo'ya Real Madrid Çarptı 7-1!

 La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu 7-1 yendi. Cristiano Ronaldo, attığı 4 golle La Liga'nın en golcü ikinci futbolcusu oldu.

MAÇTA ÖNEMLİ ANLAR

Real Madrid'in ilk golü 41. dakikada kafa vuruşuyla Pepe'den geldi ve ilk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 50 ve 58. dakikalarda Cristiano Ronaldo'nun attığı iki güzel golle skoru 3-0'a taşıdı. Ani ataklarla Real Madrid kalesine gelmeye çalışan Celta Vigo ise 62. dakikada Iago Aspas ile karşılaşmadaki tek golünü attı: 3-1

Real Madrid'in en etkili ismi olan Portekizli futbolcu Ronaldo, 64 ve 76. dakikalarda Celta Vigo ağlarını havalandırarak, takımını 5-1 öne geçirdi. İkinci yarıda Celta'ya adeta gol yağdıran Real Madrid'in 6. golü de 77. dakikada Jese'den geldi.

Madrid ekibinin 7. golünü ise sakatlığı yeni geçen ve 47 gün sonra maç kadrosuna alınan Gareth Bale attı. Karşılaşmanın 66. dakikasında Isco'nun yerine oyuna giren Bale, 81. dakikada Real Madrid'i 7-1 öne geçiren golü kaydetti.

REAL 9 PUAN GERİDE

Maçı bu skorla kazanan Real Madrid, 60 puanla, bir maçı eksik lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde 3. sırada yer almaya devam etti.

CELTA YERİNDE SAYDI

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Celta Vigo ise 42 puanla 6. sırada kaldı.

RONALDO REKOR KIRDI

Celta Vigo karşısında 26 dakikada 4 gol atan Cristiano Ronaldo, La Liga tarihinin en fazla gol atan 2. oyuncusu olmayı başardı. Toplam gol sayısını 252'ye çıkaran Portekizli yıldız, Telmo Zarra'yı (251 gol) geçti. La Liga'nın en golcü futbolcusu konumunda Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi 305 golle bulunuyor.
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Real MadridCelta Vigo
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