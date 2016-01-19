Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Celta Vigo - Atletico Madrid Maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

İspanya kulasında Celta Vigo evinde lider Atletico Madrid'i ağırlıyor, mücadele 20 Ocak Çarşamba günü saat 21:30'da başlayacak

Celta Vigo - Atletico Madrid Maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

 Celta oynadığı son 7 maçın tamamında 3.5 gol barajını aşamadı. Bu sezon La Liga'da itirazdan en fazla sarı kart gören takım Celta Vigo (14).

Atletico Madrid deplasmanda oynadığı son 10 maçın tamamında ilk yarı 1.5 gol barajını aşamadı. Atletico, deplasmanda oynadığı son altı lig maçında bir kez yenildi (4G 1B); Malaga'ya 1-0 yenilmişlerdi.

İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Celta Vigo 2, Atletico Madrid 6 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. 5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı. 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridCelta Vigo
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.