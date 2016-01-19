Celta Vigo - Atletico Madrid Maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Celta oynadığı son 7 maçın tamamında 3.5 gol barajını aşamadı. Bu sezon La Liga'da itirazdan en fazla sarı kart gören takım Celta Vigo (14).
Atletico Madrid
deplasmanda oynadığı son 10 maçın tamamında ilk yarı 1.5 gol barajını aşamadı. Atletico, deplasmanda oynadığı son altı lig maçında bir kez yenildi (4G 1B); Malaga'ya 1-0 yenilmişlerdi.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Celta Vigo 2, Atletico Madrid 6 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. 5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı. 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.