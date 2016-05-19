Çek Cumhuriyeti 28 Kişilik Kadrosunu Belirledi Türkiye’den 4 Oyuncu Var

Euro 2016 D Grubu'nda Türkiye, İspanya ve Hırvatistan ile aynı grupta yer alan Çek Cumhuriyeti, kadrosunu açıklayan son takım oldu. Teknik direktör Pavel Vrba 23 kişiye indireceği kadroya ilk etapta 28 oyuncu çağırdı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen Michal Kadlec, David Pavelka, Tomas Sivok ve Tomas Necid, Çeklerin Euro 2016 kadrosuna davet edilen isimler arasında yer almayı başardı.



Gruptaki ilk maçını 13 Haziran'da İspanya ile yapacak olan Çek Cumhuriyeti, ikinci maçında 17 Haziran'da Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Çeklerin son rakibi 21 Haziran'da Lens kentinde Türkiye olacak.