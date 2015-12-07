Çaykur Rizespor Trabzonspor Karşılaşması İçin Mesaiye Başladı

Çaykur Rizespor, Mersin İdmanyurdu karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından ara vermeden hafta sonu evinde oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Eren ve Dhurgham İsmail katılmazken, Sylvestre ise fizik terapisti eşliğinde düş koşu yaptı. Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında forma giyen futbolcular, takım arkadaşlarından ayrı olarak yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise Karaman gözetiminde kondisyon ve top çalışması yaptı. - RİZE