Çaykur Rizespor İstanbul Başakşehir Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Super Ligin iki flaş takımı karşı karşıya geliyor, Çaykur Rizespor evinde İstanbul Başakşehir'i ağırlayacak iki ekipte mutlak galibiyet peşinde, 26 Aralık 2015 Cumartesi saat 14:00 da başlayacak karşılaşma lig tv ekranlarından canlı yayınlanacak
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.
Ligde zor günler geçiren Eskişehirspor 2. dakikada Emre Güral'la 1-0 öne geçti. Başakşehir, 52. dakikada Mehmet Batdal'la beraberliği yakaladı. Mücadelenin skorunu belirleyen golü, 72. dakikada oyuna ikinci yarı dahil olan Emre Belözoğlu attı.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir 29 puanla 4. sıraya yükselirken Eskişehirspor ise 7 puanla son sırada kaldı.