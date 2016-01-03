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Çaykur Rizespor ikinci yarıya bileniyor

Çaykur Rizespor devre arası kamp çalışmalarına Hikmet Karaman yönetiminde sabah saatlerinde başladı, sezonun flaş takımında moraller yerinde

Çaykur Rizespor ikinci yarıya bileniyor

 Çaykur Rizespor, devre arası kamp çalışmalarını sabah saatlerindeki antrenmanla sürdürdü.

Devre arası kampı için Antalya Belek'te bulunan Çaykur Rizespor, hazırlıklarına sabah saatlerindeki antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışan Karadeniz ekibi, antrenmana ısınma ve açma germe hareketleri ile başladı. Mavi-yeşilliler ardından gruplar halinde taktik çalıştı. Pas ve hücum organizasyonları üzerinde duran Teknik Direktör Hikmet Karaman, sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.

Karadeniz ekibi, kamp çalışmalarını bugün akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek. - ANTALYA
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çaykur RizesporHikmet Karaman
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