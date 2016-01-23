Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına bileniyor

Yeşil-Mavililer, İstanbul’dan galibiyetle dönüp ayağa kalkmayı hedefliyor. Yarınki kritik randevu öncesi takımın güveni tam. Karadeniz ekibinin yıldız isimleri Sercan Kaya ve Eren Albayrak takımdaki havayı paylaştı.

‘Sabırsızlıkla bekliyoruz’

Bu sezonki ilk golünü geçen hafta Gençlerbirliği filelerine yollayan ve yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Sercan Kaya, “İkinci yarıya kötü başladık. Şanssız bir Gençlerbirliği maçı oynadık. Fenerbahçe maçında evimizdeki kaybı telafi etmeliyiz. Büyük takımlara karşı hep iyi oynuyoruz. Bunu Kadıköy’de devam ettireceğiz. Kupada da yenildik moraller biraz moral bozuk olsa da Fenerbahçe maçını çıkış olarak görüyoruz ve sahaya çıkmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız”dedi.

‘Transfer yapamadık ama’

Ceza alanına atılan top istatistiğinde Süper Lig’de 150 orta ile 9. sırada yer alan Eren ise,“Herkes eksik bölgelerine takviye yaptı. Biz transfer yapamadık ama çok iyi çalıştık bu süreçte. Moral açısından hiçbir sıkıntımız yok. Fenerbahçe karşısında sahaya çıkıp takım olarak sonuna kadar en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz, hedefimiz kazanmak” diye konuştu