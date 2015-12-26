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Çaykur Rizespor evinde zorlu rakibi Medipol Başakşehir'i ağırlıyor

Super lig'in iki flaş ekibi Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor iki takımda üst sıralara yaklaşmak için galibiyet peşinde

Çaykur Rizespor evinde zorlu rakibi Medipol Başakşehir'i ağırlıyor
 Super lig'in iki flaş ekibi Çaykur Rizespor  ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor iki takımda üst sıralara yaklaşmak için galibiyet peşinde

ÇAYKUR RİZESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Çaykur Didi

SAAT: 14.00

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

YAYIN: Lig TV



ÇAYKUR RİZESPOR: Itandje, Sercan, Ertuğrul, Oboabona, D.İsmael, Robin, Koray, Mehmet Akyüz, Deniz Kadah, Murat, Tuszynski

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Bekir, Yalçın, Alpaslan, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Doka, Mehmet Batdal

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehirçaykur Rizespor
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