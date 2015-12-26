Çaykur Rizespor evinde zorlu rakibi Medipol Başakşehir'i ağırlıyor

Super lig'in iki flaş ekibi Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor iki takımda üst sıralara yaklaşmak için galibiyet peşinde
ÇAYKUR RİZESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
STAT: Çaykur Didi
SAAT: 14.00
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
YAYIN: Lig TV
ÇAYKUR RİZESPOR: Itandje, Sercan, Ertuğrul, Oboabona, D.İsmael, Robin, Koray, Mehmet Akyüz, Deniz Kadah, Murat, Tuszynski
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Bekir, Yalçın, Alpaslan, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Doka, Mehmet Batdal
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
ÇAYKUR RİZESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
STAT: Çaykur Didi
SAAT: 14.00
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
YAYIN: Lig TV
ÇAYKUR RİZESPOR: Itandje, Sercan, Ertuğrul, Oboabona, D.İsmael, Robin, Koray, Mehmet Akyüz, Deniz Kadah, Murat, Tuszynski
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Bekir, Yalçın, Alpaslan, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Doka, Mehmet Batdal
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı