Çaykur Rizespor'dan son dakika Leonard Kweuke açıklaması geldi

Çaykur Rizespor Transfer Komitesi Başkanı Koray Deniz, Leonard Kweuke’yi Galatasaray kulübü başta olmak üzere çeşitli kulüplerin istediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Oyuncuyu satmayı düşünmediklerini ifade eden Deniz, “Bu oyuncumuzu, yerini kolay kolay dolduramayacağımız için satmayı düşünmüyoruz. Kweuke bizim futbolcumuzdur. Kesinlikle Galatasaray kulübü ile bu oyuncumuz için bir görüşme olmadı. Bize lazım olan futbolcuyu başka takıma vermemiz mümkün değil. Rizespor taraftarlarının bağrına bastığı ve burada mutlu olan golcü futbolcumuz hiçbir yere gitmeyecek” dedi.

MARKO MARİN VE EMRE ÇOLAK OLMADI

Trabzonspor’dan Marko Marin ve Galatasaray’dan Emre Çolak’ı istediklerini ancak olumlu cevap alamadıklarını ifade eden Deniz, “Şu ana kadar bu futbolcular ile ilgili bir gelişme olmadı. Kulüplerinden istediğimiz bu oyuncular ile ilgili bize dönüş yapılmadı. Sanırım bu iki futbolcunun transferi gerçekleşmeyecek. Görüştüğümüz oyuncular var. Teknik heyetimizin isteği doğrultusunda temaslarımız sürüyor. Takımda sürekli yer alabilecek oyunculara ihtiyacımız var. Takviye oyuncular takıma katkı sağlamalı. Transfer olsun diye transfer yapmayacağız” ifadelerini kullandı.