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Çaykur Rizespor'da Oktay Delibalta sesleri

Çaykur Rizespor'da teknik adam Hikmet Karaman geç kalan transferlerden rahatsızlığını dile getirirken Oktay Delibalta transferinin bitirilmesini istiyor

Çaykur Rizespor'da Oktay Delibalta sesleri

 Mersin İdman Yurdu ile sözleşmesini fesheden Oktay Delibalta, Antalyaspor ile yaptığı görüşmelerde büyük mesafe katetmişti. 



Ancak devreye Çaykur Rizespor girdi. Avrupa’da 10 numara arayışında olan teknik direktör Hikmet Karaman istediği oyuncuyu bulamayınca, rotayı Oktay’a çevirdi. 



Tecrübeli çalıştırıcı, 30 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istiyor. Yeşil-Mavili yönetimin hemen temaslara başladığı ve Antalyaspor’a transfer çalımı atmaya hazırlandığı öğrenildi. 



Oktay sezonun ilk yarısında Süper Lig’de 15 karşılaşmada oynadı.

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çaykur RizesporHikmet Karaman
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gelemes 2 yıl önce

Gelmesin bu adam Rize de istemiyoruz 2 sezon önce trip atıp gelmeyen adamın şimdi ne işi var bunlara mı kaldı Rize o Ptt ye gitsin

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