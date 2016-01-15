Çaykur Rizespor'da Oktay Delibalta sesleri

Mersin İdman Yurdu ile sözleşmesini fesheden Oktay Delibalta, Antalyaspor ile yaptığı görüşmelerde büyük mesafe katetmişti.



Ancak devreye Çaykur Rizespor girdi. Avrupa’da 10 numara arayışında olan teknik direktör Hikmet Karaman istediği oyuncuyu bulamayınca, rotayı Oktay’a çevirdi.



Tecrübeli çalıştırıcı, 30 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istiyor. Yeşil-Mavili yönetimin hemen temaslara başladığı ve Antalyaspor’a transfer çalımı atmaya hazırlandığı öğrenildi.



Oktay sezonun ilk yarısında Süper Lig’de 15 karşılaşmada oynadı.