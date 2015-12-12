Çaykur Rizespor 3 - 0 Trabzonspor Maçın Geniş Özeti Golleri

Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maçta Trabzonspor, mücadele 0 - 0 devam ederken Oscar Cardozo ile bir penaltı atışından yararlanamazken, Çaykur Rizespor'a farklı galibiyeti ve 3 puanı getiren golleri ise 41. dakikada Leonard Kweuke, 45+3. dakikada Murat Duruer ve 72. dakikada da Deniz Kadah kaydetti.

90'

Hakem Ali Palabıyık müsabakanın bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

90'

(Trabzonspor)

Ceza yayı sol çaprazına sokulan Mehmet Ekici vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

90'

Dördüncü hakemin işaretiyle müsabakanın sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre bölümü ekleniyor.

88'

(Ç.Rizespor)

Çaykur Rizespor cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Leonard Kweuke oyundan alınırken yerine Teddy Chevalier oyuna dahil oluyor.

87'

Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

84'

(Trabzonspor)

Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Özer Hurmacı yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmaya çarparak oyun alanını terk ediyor.

82'

(Ç.Rizespor)

Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Robin Yalçın'ın ara pası ile sağ çaprazda kaleci ile karşı kalan Deniz Kadah ceza sahasına giriyor ve yerden vuruşunu yapıyor. Kaleci Onur'un müdahalesi ile zayıflayan şutu kaleye yönelirken savunmada Luis Pedro Cavanda son anda bu topu çizgi üzerinden çıkartıyor.

81'

(Trabzonspor)

Sol kanattan gelişen atakta Erkan Zengin ortasını ceza sahası sol tarafına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Oscar Cardozo vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

80'

(Ç.Rizespor)

Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Murat Duruer ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Deniz Kadah kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Onur Kıvrak üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

79'

(Ç.Rizespor)

Çaykur Rizespor cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ahmet İlhan Özek oyundan alınırken yerine Cedric Makiadi oyuna dahil oluyor.

79'

(Trabzonspor)

Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Luis Pedro Cavanda rakibini geçmek isterken rakibinin müdahalesi sonucu top ceza sahası içi sol tarafına doğru açılıyor. Bu noktada topla buluşan Yusuf Erdoğan vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

76'

(Trabzonspor)

Topla birlikte ceza yayına sokulan Mehmet Ekici sağ ayağı ile çok şık bir vuruş yapıyor ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

75'

(Trabzonspor)

Orta alan mücadelesinde Özer Hurmacı rakibi Leonard Kweuke'yi faulle durduruyor ve pozisyon sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

72'

(Ç.Rizespor)

GOOOLL!! Çaykur Rizespor, Deniz Kadah ile farkı üçe çıkartıyor! Murat Duruer'in ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Deniz Kadah müsait pozisyonda yerden vuruşunu yapıyor ve topu sol köşeden filelerle buluşturuyor.

71'

(Trabzonspor)

Trabzonspor cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Salih Dursun oyundan alınırken yerine Luis Pedro Cavanda oyuna dahil oluyor.

71'

(Trabzonspor)

Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Özer Hurmacı iki rakibini geçerek son çizgiye inmeden sert vuruyor ancak kaleci Charles Itandje sağ köşeye uzanarak gole izin vermiyor.

69'

(Trabzonspor)

Ceza yayına hareketlenen Erkan Zengin pasını penaltı noktası üzerindeki Oscar Cardozo'ya gönderiyor. Cardozo dönerek yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Charles Itandje bu topu iki hamlede kontrol ediyor.

69'

(Trabzonspor)

Erkan Zengin'in ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Marko Marin yerden vuruşunu yapıyor ancak Charles Itandje üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

66'

(Trabzonspor)

Trabzonspor cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Douglas Teixeira oyundan alınırken yerine Marko Marin oyuna dahil oluyor.

65'

(Ç.Rizespor)

Çaykur Rizespor cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sercan Kaya oyundan alınırken yerine Mehmet Akyüz oyuna dahil oluyor.

64'

(Trabzonspor)

Sağ kanattan gelişen atakta Erkan Zengin ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Oscar Cardozo kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

63'

(Trabzonspor)

Trabzonspor'da Salih Dursun, rakibi Ahmet İlhan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

62'

(Trabzonspor)

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mehmet Ekici ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Mustafa Yumlu kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Charles Itandje gole izin vermiyor.

61'

Koray Altınay ile paslaşan Sercan Kaya sağ çaprazdan ceza sahasına giriyor ve altıpas sağ çaprazında vuruşunu yapmadan önce son anda kaleci Onur Kıvrak yatıyor ve bu topu kontrol ediyor.

59'

(Ç.Rizespor)

Hızlı gelişen Çaykur Rizespor kontra atağında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Ahmet İlhan sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

58'

Ev sahibi Çaykur Rizespor bu dakikalarda kendi yarı sahasından çıkmakta güçlük çekiyor.

56'

(Trabzonspor)

Özer'in pası ile ceza yayının gerisinde topla buluşan Aytaç Kara sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak kaleci Charles Itandje bu topu üst direğin hemen altından çıkartıyor.

54'

(Trabzonspor)

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mehmet Ekici ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Charles Itandje çıkıyor ve bu topu tek yumruk ile uzaklaştırıyor.

50'

(Trabzonspor)

Topla birlikte ceza sahası sol çaprazına sokulan Erkan Zengin yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Charles Itandje sol köşeye uzanıyor ve bu topu kontrol ediyor.

49'

Bordo mavililer bu dakikalarda kısa paslarla organize olmaya çalışıyor.

46'

(Trabzonspor)

Trabzonspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Alper Uludağ oyundan alınırken yerine Erkan Zengin oyuna dahil oluyor.

46'

Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Çaykur Rizesporlu oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

45'

Hakem Ali Palabıyık ilk yarının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45'

(Ç.Rizespor)

GOOOLL!! Çaykur Rizespor, Murat Duruer ile farkı ikiye çıkartıyor! Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Sercan Kaya havadan pasını ceza sahası sol çaprazına hareketlenen Murat Duruer'e gönderiyor. Bu topa hareketlenen Murat Duruer yerden vuruşunu yapıyor ve topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

45'

(Ç.Rizespor)

Çaykur Rizespor'da Ahmet İlhan Özek hakeme yönelik yoğun itirazları sonucunda sarı kart görüyor.

45'

İlk yarının uzatma bölümünde bordo mavililer adeta rakibini kendi yarı sahasına hapsetmiş durumda bulunuyor.

45'

Dördüncü hakemin işaretiyle müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 4 dakikalık oynanmamış süre bölümü ekleniyor.

44'

(Trabzonspor)

Ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Aytaç Kara yerden vuruşunu yapıyor. Savunmadan seken top kalenin sağ köşesine doğru yöneliyor ancak kaleci Charles Itandje son anda bu topa uzanıyor ve gole izin vermiyor.

41'

(Ç.Rizespor)

GOOOLL!! Çaykur Rizespor, Leonard Kweuke ile öne geçiyor! Sercan'ın ara pası ile topla buluşan Leonard Kweuke sağ çaprazdan ceza sahasına giriyor ve altıpas sağ çaprazında topu sol tarafına çekiyor. Kaleci Onur ve savunmada Dougles'ı oyundan düşüren tecrübeli oyuncu müsait pozisyonda vuruşunu yapıyor ve topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

39'

(Ç.Rizespor)

Sağ kanatta topla buluşan Sercan Kaya son çizgiye inmeden ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Ahmet İlhan bu topu penaltı noktasına doğru indiriyor ancak savunmada Özer bu topu çıkartıyor.

38'

(Trabzonspor)

Ceza yayının biraz gerisinde rakibi geçen Mehmet Ekici sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

36'

Sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Murat Duruer oyuna devam ediyor.

35'

Çaykur Rizespor'da Murat Duruer sakatlık geçiriyor ve oyuna devam edip edemeyeceği birazdan netlik kazanacak.

33'

(Trabzonspor)

Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Savunmanın bu topa yaptığı ters vuruşu kaleci Charles Itandje son anda çizgi üzerinden çıkartıyor.

31'

Sağ kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına giren Mehmet Ekici pasını altıpas alanına çıkarmak istiyor ancak savunma son anda araya giriyor ve top kalenin yanından dışarı gidiyor.

30'

Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken ev sahibi Çaykur Rizespor'un topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

27'

Charles Itandje yapılan müdahalenin ardından oyuna devam ediyor.

26'

Çaykur Rizespor'da kaleci Charles Itandje sakatlık geçiriyor ve sağlık görevlilerinin kendisine müdahalesinden dolayı oyun duruyor.

24'

(Trabzonspor)

PENALTI KAÇIYOR! Oscar Cardozo kalenin sol orta bölümünü düşünüyor ancak kaleci Charles Itandje uzanıyor ve gole izin vermiyor.

24'

(Trabzonspor)

Penaltı vuruşunda topun başına Oscar Cardozo geliyor...

23'

(Ç.Rizespor)

PENALTI! Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Yusuf Erdoğan sağ çaprazdan ceza sahasına giriyor ancak rakibi Orhan Ovacıklı'nın müdahalesi sonrasında yerde kalıyor ve hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösteriyor.

22'

(Ç.Rizespor)

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Murat Duruer ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

20'

(Trabzonspor)

Trabzonspor gole çok yaklaşıyor. Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Mustafa Yumlu gelişine vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

19'

Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

16'

(Trabzonspor)

Deniz Kadah ile gelişen Çaykur Rizespor hızlı hücumunu Mehmet Ekici yaptığı faul ile kesiyor ve pozisyon sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

13'

Savunma arkasına havadan atılan uzun pası ceza sahası içerisi sağ çaprazında Sercan Kaya kontrol etmek istiyor ancak savunma son anda araya giriyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor.

10'

(Ç.Rizespor)

Çaykur Rizespor'da Koray Altınay, orta alanda rakibi Mehmet Ekici'ye arkadan yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

8'

(Trabzonspor)

Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak Oscar Cardozo bu topa yetişemiyor.

6'

Konuk ekip Trabzonspor kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

3'

(Trabzonspor)

Topla birlikte ceza yayı sol çaprazına hareketlenen Mehmet Ekici kalecinin önde olduğunu görüyor ve aşırtma vuruşunu yapıyor ancak kaleci Charles Itandje son anda bu topu üst direğin hemen altından çıkartıyor.

2'

(Ç.Rizespor)

Ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Murat Duruer yerden sert vuruyor ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

1'

Hakem Ali Palabıyık'ın düdüğü ile müsabakaya Trabzonspor başlıyor.

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Trabzonspor'da ise sakatlığı bulunan Sefa Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Okay Yokuşlu ve Aykut Demir bu akşam takımlarını yalnız bırakacak.

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Çaykur Rizespor'da sakatlıkları bulunan Eren Albayrak ve Dhurgham Ismail dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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Bordo mavililer ise deplasmanda oynadığı son üç lig maçından 1 galibiyet ve 2 yenilgi ile ayrıldı.

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Rize ekibi kendi sahasında oynadığı son üç lig maçında dört puan topladı.

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İki ekip arasında oynanan son 10 müsabakada bordo mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 7-2 üstünlüğü bulunurken bu karşılaşmalarda rakip filelere 27 gol gönderirken kendi kalesinde ise 11 gol gördü.

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Geride bıraktığımız 14 hafta sonunda Çaykur Rizespor topladığı 18 puan ile 10. sırada bulunurken Trabzonspor ise topladığı 20 puan ile 8. sırada yer alıyor.

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Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

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Spor Toto Süper Ligin 15. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Bu sonuçla Trabzonspor 20 puanda kaldı. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise puanını 21'e yükseltti.