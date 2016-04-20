Çaykur Rize - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Çaykur Rize maçı bugün gerçekleşecek. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan galatasaray bu maçtan iyi bir sonuç alarak taraftarıyla arasını biraz daha düzeltmek istiyor.



Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ile sarı-kırmızılı ekip bugün deplasmandan üstünlüklı bir skorla dönüp evinde oynayacağı karşılaşma için rahat bir skor alabilmek istiyor. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı yarın Türkiye Kupası'nda İki grup içerisinde son derece kritik bir mücadele olacak. Peki Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne vakit saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Galatasaray, kupada üstünlük peşinde. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Çaykur Rizespor'a misafir olacak. Spor Toto Süper Lig'de gözler önüne serdiği performansla doğrultudarını hüsrana uğratan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmayı amaçlıyor. Yarı final ilk maçında misafir olacağı Karadeniz temsilcisini yenik etmenin hesaplarını yapan sarı-kırmızılı grup, ilk maçtan üstünlüklı bir skorla dönmek istiyor.

Ligde 8. sıraya kadar gerileyen sarı-kırmızılı grup, Avrupa kupalarına khamle potasının da uzağında kaldı. Finansal fair-play ölçütleri sebebiyle Avrupa kupalarından 1 sene men edilen Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazanarak, cezasını ileriki sezon çekmeyi sistemliyor. Sarı-kırmızılı grupta Selçuk İnan, Aurelien Chedjou, Jason Denayer ve Hakan Balta'nın sakatlıkları bulunmakta. Sarı-kırmızılı grupta sakatlığı sebebiyle Antalyaspor maçında oynamayan Wesley Sneijder'in ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahada olması bekleniyor. Sakatlığı geride bıraktığımız Sinan Gümüş'ün ise şimdilik hazır olmaması sebebiyle bu maçta vakit alması beklenmiyor.

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?





Çaykur Rizespor Galatasaray maçı nerede oynanacak?



Çaykur Rizespor ve Galatasaray arasında oynanacak maç Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Stadyumun özellikleri ise şöyle:



Yer: Sahil kenarında İslampaşa Mahallesidir Dere: ASKOROZ deresi. Mimari tasarım: Modern çizgilerler, yerel ve geleneksel mimari sentez ortaya konmuştur Stadyum Zemin Oturma Alanı: 19.776,00 m² Toplam Stadyum Seyirci Kapasitesi:20.558 kişi Seyirci: 16.000 kişi Maraton: 7000 Kale Arkası E:2100 Kale Arkası H:3500 Aile Tribünü :2000 Vip: 300 kişi Basın: 84 kişi Localar: 15 Adet Canlı Yayın: 3 Adet Özel: 12 Adet Otoparklar: 568 Araç Kapalı otopark: 243 Açık Otopark: 440 Beden Terbiyesi-Gençlik İl Spor Müdürlüğü: 1.360 m2 Toplam Kapalı Spor Salonu Seyirci Kapasitesi: 3.015 Seyirci: 3.250 Vip: 75 Basın: 63 Toplam Olimpik Yüzme Havuzu Seyirci Kapasitesi: 1.028 Seyirci: 1.000 Vip: 32 Basın: 31 Olimpik Yüzme Havuzu: 50x25 m Stadyum ve Kapalı Spor Salonu Toplam Arsa Alanı: 56.436,00 m2



Galatasaray Lucescu ile el sıkıştı



Bu arada Fanatik Gazetesi'nin haberine göre tarihinin en berbat sezonlarından birini geçiren Galatasaray, önümüzdeki sezon bu dar boğazdan kurtulmak için Lucescu ile el sıkıştı. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı 20 Nisan Çarşamba günü saat 18:45'te başlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Çaykur Rizespor ve Galatasaray arasında oynanacak maç Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Stadyumun özellikleri ise şöyle:Bu arada Fanatik Gazetesi'nin haberine göre tarihinin en berbat sezonlarından birini geçiren Galatasaray, önümüzdeki sezon bu dar boğazdan kurtulmak için Lucescu ile el sıkıştı.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamış Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, camianın ve bilhassa de doğrultudarın hüsrana ilaç olacak bir isimle el sıkıştı: Mircea Lucescu...

Bir vakittir çok saklı bir çalışma yürüten ve ayrıntıları yakın etrafından bile gizleyen Sarı-Kırmızılılar’ın patronu, Rumen hoca ile görüştü, projelerini anlatıp 12 sene sonra Ukrayna’dan ayrılmaya ikna etti.

Shakhtar ile sezon sonuna kadar çalışacak

Lucescu, sezon başında çoğu öneri almasına karşın yakın arkadaşı olan Shakhtar’ın patronu Ahmedov’un, “Sezon sonuna kadar kal” ricasını kırmayarak iç karışıklık yaşanan ülkede kalmıştı. Lucescu ailesine çok yakın bir kaynak bu kez ayrılığın yakın bulunduğunu, “Ukrayna’dan ayrılıyor. Yeni adresi yüzde 85 Galatasaray olacak” sözleriyle kısacasıdi.



