Cavanda Trabzonpor Dergisi'ne açıklama yaptı

Trabzonspor'un Demokratik Kongo asıllı Belçikalı oyuncusu Luis Cavanda, bordo-mavili takımda daha çok oynayarak daha iyi hale gelmeyi hedeflediğini, sonrasında da Avrupa'ya gitmek istediğini belirtti.

Cavanda, bordo-mavili kulübün resmi yayın organı Trabzonpor Dergisi'ndeki röportajında, küçük yaşından itibaren kendi isteğiyle Belçika Milli Takımı'nda yer aldığını, Lazio'da da oynarken Trabzonspor'un teklifini değerlendirdiğini bildirdi.

Lazio'da forma giyerken Trabzonspor'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiğini ve bordo-mavili takımın iyi bir kadrosunun olduğunu gördüğünü kaydeden Cavanda, "Buraya gelme kararımı kendim aldım. Kulüp yetkilileri anlattıkları projelerle beni ikna etti" şeklinde görüşlerini aktardı.

Cavanda, sezona iyi başlayan Trabzonspor'un daha sonra inişli çıkışlı bir grafik sergilemesini değerlendirerek, "Her şey iyi giderken istikrarı korumazsak bunun bir sonu olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Belki o dönem o ayrımı iyi yapamadık" ifadelerini kullandı.

Kendisinin daha atak formatlı bir bek olduğunu düşündüğünü belirten Cavanda, şöyle devam etti:

"Bu biraz da hızımdan kaynaklanıyor. İleriye etkili çıktığımı düşünüyorum. Çıkışlarımda önümde oynayan arkadaşımla birbirimize koridor oluşturabiliyoruz. Olabildiği kadar öne çıkmayı çalışıyorum. Hızlı oluşum tamamen doğal bir şey. Bir insanda bu özellik ya vardır ya yoktur. Bende de bu şekilde var."

Cavanda, bireysel ve takım olarak ileriye dönük hedeflerinin sorulması üzerine de "Daha çok oynamak ve daha iyi hale gelmek benim ilk hedefim. Sonrasında ise Avrupa'ya gitmek istiyorum" yanıtını verdi.