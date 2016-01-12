Cassio Ramos Beşiktaş Temasında Taffarel Surprizi

Corintihans ile 3.5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, bir süredir Cassio ile de görüşmelerini sürdürüyordu. Israrlı transfer teklifi üzerine Beşiktaş'tan biraz süre isteyen Cassio, öncelikli olarak Taffarel'i aradı. Taffarel ile bir görüşme yapan Cassio, Brezilyalı file bekçisinin Beşiktaş ve İstanbul hakkındaki olumlu sözleri üzerine kararını verdi.



3 sene önce Libertodores Kupasını kazanan ve bir sezonda 35 maç ortalama ile oynanan Cassio, bu sezon Brezilya Ligi'nde 45 maçın tamamında forma giydi. Cassio, ayrıca Brezilya Ligi'nin bu yılki en iyi 11'inde de kaledeki yerini aldı. 28 yaşındaki file bekçisi, Dunga tarafından Brezilya'nın Arjantin ile oynayacağı maçın kadrosuna da davet edildi.

Kaynak : Sporx