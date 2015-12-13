CAS, Michel Platini'nin itirazı reddetti!

FIFA Etik Kurulu'nun 90 günlük hak mahrumiyeti cezası verdiği UEFA Başkanı Michel Platini'nin CAS'a yaptığı başvuru olumsuz sonuçlandı.



Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) FIFA Etik Kurulu'nun kararını uygun buldu. Bu sonuçla Platini'nin yarın Paris'te gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası kura çekimine katılamayacağı kesinleşti.



8 Ekim tarihinde FIFA Etik Kurulu tarafından Sepp Blatter ile birlikte 90 günlük görevden uzaklaştırma cezası alan Platini savunmasını 18 Aralık'ta yapacak.



