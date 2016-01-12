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Çarşı Grubu davasında flaş başvuru

Gezi Parkı sürecinde "hükümeti devirmek" adına yargılanan Beşiktaş taraftarı grubu Çarşı hakkında verilen Beraat kararına itiraz edildi

Çarşı Grubu davasında flaş başvuru

 Gezi Parkı gösterilerinde "hükümeti devirmek" iddiasıyla yargılanan Çarşı Grubu'na ilişkin beraat kararına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği itiraz etti.

Radikal'in haberine göre; Temyiz dilekçesinde, Çarşı Grubu'ndan 35 sanığın "hükümeti devirmek" için Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni işgal etmek istediği, eş zamanlı olarak da Ankara'daki eylemcilerle irtibat kurarak başkentteki ofisi ele geçirmeye yöneldiği ileri sürüldü. Dayanak olarak, sanıkların "Her gün savaş her gün direniş", "Kemalist memalist", "Yemişim AVM'sini de Gezi Parkını da ağacını da ihtilal başladı" şeklindeki kimi telefon görüşmeleri ile sanıklarda bulunduğu ifade edilen sis bombası, gaz maskesi ve bazı mermiler gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekici, temyiz dilekçesinde, "Örgüt kurma, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu savunuldu. Taksim'deki Gezi Parkı gösterileri sırasında Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin işgal edilmek istendiği ve eş zamanlı şekilde Ankara'daki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin de ele geçirilmesi için irtibatlı şekilde hareket edildiği ve böylelikle hükümetin kanun dışı eylemlerle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı ileri sürüldü.

Temyiz dilekçesinde şöyle denildi: "Yapılan telefon görüşmelerinde "Park mark benim umrumda değil bana ne yemişim AVM'sini de Gezi Parkını da ağacını da ihtilal başladı, bu hükümeti düşüreceğiz, her gün savaş her gün direniş, Kemalist memalist… Abi yaksınlar kaos var kaosa gidiyoruz. Başbakanlık konutuna saldırı olacak bugün, bu bir iç savaşa dönüşebilir polise güçlü saldıralım ses getirecek bir şeyler yapmamız lazım, gösterilerde ölen kişi olursa toplumsal refleksin çok daha fazla artacağı belirtildiği anlaşılmıştır."
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