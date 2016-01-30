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Carl Medjani'nin yeni takımı sonunda belli oldu

Trabzonspor'dan ayrılan Carl Medjani yeni takımı La Liga ekiplerinden Levante ile anlaştığını duyurdu, zor günler geçiren ekibe katılan yıldız futbolcu Kasım ayında Trabzonspor'dan ayrılmıştı

Carl Medjani'nin yeni takımı sonunda belli oldu

 La Liga'da zor günler geçiren Levante, Carl Medjani ile anlaşmaya varıldığını ve tecrübeli isimle sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacağını açıkladı.



Carl Medjani, Kasım ayında Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak : Sporx

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Carl Medjani
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