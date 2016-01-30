Carl Medjani'nin yeni takımı sonunda belli oldu

La Liga'da zor günler geçiren Levante, Carl Medjani ile anlaşmaya varıldığını ve tecrübeli isimle sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Carl Medjani, Kasım ayında Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı.
Kaynak : Sporx
Trabzonspor'dan ayrılan Carl Medjani yeni takımı La Liga ekiplerinden Levante ile anlaştığını duyurdu, zor günler geçiren ekibe katılan yıldız futbolcu Kasım ayında Trabzonspor'dan ayrılmıştı
30 Ocak 2016 Cumartesi 14:49
La Liga'da zor günler geçiren Levante, Carl Medjani ile anlaşmaya varıldığını ve tecrübeli isimle sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Carl Medjani, Kasım ayında Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı.
Kaynak : Sporx