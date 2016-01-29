Caner Erkin ve Asena Erkin arasında beklenen boşanma gerçekleşti

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu futbolcusu Caner Erkin tasarımcı eşi Asena Erkin ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu futbolcusu Caner Erkin tasarımcı eşi Asena Erkin ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin eşi Asena Erkin ile arasında geçen problemlerin ardından boşanmaya karar vermişlerdi, görülen dava sonucunda bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar
29 Ocak 2016 Cuma 08:59
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu futbolcusu Caner Erkin tasarımcı eşi Asena Erkin ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.