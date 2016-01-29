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Caner Erkin ve Asena Erkin arasında beklenen boşanma gerçekleşti

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin eşi Asena Erkin ile arasında geçen problemlerin ardından boşanmaya karar vermişlerdi, görülen dava sonucunda bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar

Caner Erkin ve Asena Erkin arasında beklenen boşanma gerçekleşti

 Fenerbahçe'nin milli futbolcusu futbolcusu Caner Erkin tasarımcı eşi Asena Erkin ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

TEK CELSEDE İŞ BİTTİ

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya gelen çift, hazırladıkları boşanma protokolünü kabul ettiklerini belirterek boşanmak istediklerini söyledi. Hakim de boşadı.

EŞYA TALEPLERİ OLMAYACAK

Asena Erkin, bundan sonra evlenmeden önceki kızlık soyadını kullanacak. Çiftin birbirlerinden düğünde ya da evliliklerinde edinilen herhangi bir ziynet eşyasına ilişkin talepleri yok.

"CEKETİMİ ALIP ÇIKTIM" DEMİŞTİ

Boşanma davasının açılmasından sonra konuşan Asena, "Caner benim için sadece Çınar'ın babası değil. Benim ailem, abim, babam, sevgilim... Parayla pulla alakamız yok. Mal paylaşımı yapmadık. Ceketimi alıp çıktım." demişti.
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Asena ErkinCaner Erkin
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