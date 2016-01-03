Caner Erkin Maaşına Zam İstiyor

Önceki sezon Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'de sol bek mevkine geçen ve burada oynadığı harika futbolla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve milli takımın da değişmez sol beki olmayı başaran Caner Erkin'in sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eriyor. Caner Erkin yeni sözleşme için Sarı- Lacivettli kulüpten istediği iddia edilen rakam ise dudak uçuklatacak cinsten.



2.8 MİLYON EURO İSTİYOR

Yıllık 2.8 milyon euro garanti ücret isteyen yıldız futbolcu 15 bin euro da maç başı ücret talep ediyor. Bu rakamın Fenerbahçe yönetimi tarafından çok yüksek bulunduğu öğrenildi. Caner Erkin şu anda Fenerbahçe'den 1.7 milyon euro garanti ücret ve yıllık 765 bin euroyu geçmeyecek şekilde maç başı ücret alıyordu. Fenerbahçe yönetiminin böyle bir artışa yanaşmayacağı ve Caner Erkin'den istediği ücrette indirime gitmesini isteyeceği ifade ediliyor.

CANER EURO 2016'NIN SONUNU BEKLEYEBİLİR

Caner Erkin'e Roma'dan yapılan teklifin cazip olduğu ve İtalya'da futbol oynamaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bir başka iddiaya göre Caner Erkin EURO 2016 finallerinin sonuna kadar sözleşme imzalamayacak. Burada göstereceği performansla fiyatını arttırmayı planladığı iddia edilen milli futbolcu kariyerinin en iyi sözleşmesine imza atmak istiyor. Ancak işin ilginç olan yanı ise Fenerbahçe'de şu anda sol bek mevkinde gösterdiği müthiş form grafiğiyle Hasan Ali Kaldırım'ın ilk 11'de forma giyiyor olması. Bu da F.Bahçe'nin bu mevkide ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

İŞTE SÖZLEŞMESİ BİTENLER

Fenerbahçe'de Caner Erkin dışında 6 futbolcunun daha haziran ayında sözleşmesi sona eriyor. Gökhan Gönül, Bruno Alves, Mehmet Topal ve kaptan Volkan Demirel ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Michal Kadlec ve Mehmet Topuz ise ayrılmaya yakın isimler olarak dikkat çekiyorlar.

GÖKHAN GÖNÜL

2 yıllık sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Gökhan Gönül, bu sezonun belki de en flaş ismi. Caner ile aynı parayı alan Gökhan'la Sarı-Lacivertli yönetimin 2 yıllık sözleşme daha imzalaması bekleniyor.

BRUNO ALVES

Fenerbahçe'nin gözbebeği. Yurt dışından onu isteyen çok takım var. Yönetim onu takımda tutmak istiyor. Kalma ihtimali yüksek. Yıllık 2 milyon 50 bin Euro garanti ücreti var.

VOLKAN DEMİREL

Takımın kaptanı ve emektarı. İyi bir sezon geçiriyor. Geçen sezon ise güven kaybı yaşamıştı. Yeniden milli takıma çağrılmayı bekliyor. Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Problem yaşanmaz.

MİCHAL KADLEC

Bir türlü yeterli forma şansı bulamadı. Oynadığı maçlarda aslında kötü değildi. Kendisi de oynamamaktan sıkıldı. Problemsiz oluşu avantajı ama sezon sonunda takımdan ayrılacak.

MEHMET TOPUZ

Yılın transferi olarak Fenerbahçe'ye gelmişti. Aldığı paradan çok ödenen bonservis ücreti konuşuldu. Kulübeye abone oldu. Sezon sonunda eski tamımı Kayserispor'a gideceği söyleniyor.

(Takvim)