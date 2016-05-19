Caner Erkin İnter Yolcusu!

Caner Erkin , Hafta İçinde İtalya 'ya Giderek Sağlık Kontrolünden Geçecek Fenerbahçe ile ipleri koparıp İnter'le anlaşan Caner Erkin'in bu hafta içinde İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi. İtalyanların transfer haberleriyle ünlü gazetecisi Di Marzio, İnter'in tecrübeli oyuncuya 2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı. Caner'in 400 bin Euro da imza parası istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN MESAJ: ACELE ETME

Fenerbahçe'nin ise Caner'e, "İmza için acele etme" mesajı yolladığı ileri sürüldü. Ancak Caner'in İtalyan kulübüne gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe Yönetimi ise Caner'in ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak hem yerli hem de yabancı isimlerle temasta.

Rizesporlu Eren Albayrak listenin ilk başında yer alırken, sol beke düşünülen yabancı oyuncu ise Coentrao.