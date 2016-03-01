Caner Erkin hırsıyla büyük beğeni topladı!

Milli futbolcu, maçın 20. dakikasında Ricardo Quaresma'nın kendisine yaptığı faulün ardından hakem Cüneyt Çakır'dan şiddetli bir şekilde sarı kart isteyince kendisi kart gördü. 27 yaşındaki oyuncu, daha sonra Andreas Beck, Ricardo Quaresma ve Jose Sosa’ya yaptığı sert fauller sebebiyle sarı-lacivertli taraftarların yüreklerini ağızlarına getirdi.

Caner Erkin, bu pozisyonlarda ikinci kartı görmese de önümüzdeki hafta Akhisar Belediyespor ile deplasmanda oynanacak mücadelede sarı kart cezalısı durumuna düştü.