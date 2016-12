Caner Erkin: Fenerbahçe'ye nasıl gidebilirdim?

Beşiktaş'ın transferin son gününde Inter'den kadrosuna kattığı milli sol bek Caner Erkin, Doğan Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Inter Teknik Direktörü Frank De Boer'in kendisine ön yargılı davrandığını söyleyen Caner, Beşiktaş'ı kendisine değer veren kulüp olduğu için seçtiğini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ile ilgili fotoğraf ve görüntüleri silmesinde kız arkadaşı Şükran Ovalı'ya edilen küfürlerin etkili olduğunu belirten Caner, röportaj esnasında Şükran Ovalı ile evleneceğini de açıkladı.

Beşiktaş'ta çok iyi karşılandığını ifade eden Caner Erkin röportaja, "Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten camia olarak, kulüp olarak, başkanımız olsun yöneticilerimiz olsun beni çok iyi karşıladılar. Onlara gerçekten teşekkür ediyorum" diye başladı.

"FRANK DE BOER BANA ÖNYARGILI DAVRANDI"

Inter'den ayrılma sürecinde Teknik Direktör Frank De Boer'in önyargılı davranışıyla karşılaştığını belirten Caner, ayrılık sürecini, "Inter beni iki senedir istiyordu ve bu sene gitmek nasip oldu. Sonra Mancini görevi bırakınca yeni bir hoca geldi Frank De Boer. Dediğin gibi gerçekten önyargılı davrandığını düşünüyorum. Çünkü daha iki gün üç gün olmuş ben antrenmana çıkalı. Hoca geleli de üç gün dört gün falan oldu tam hatırlamıyorum. Yani takımda düşünmediğini söyledi. Hani hiç bir açıklama yapmadan hiç bir sebebi olmadan. Tabii ki hiç bir açıklama yapmadan hiç bir sebep olmadan böyle bir şey söylerseniz futbolcuya tabi ki önyargılıdır. Yani neden önyargılı onu da anlamış değilim. Onun dışında bir şey diyemeyeceğim. Neyle ilgili, Türk olduğum için mi yada farklı bir durum olduğu için mi hiç bilemiyorum. Böyle bir süreç oldu, hoş bir süreç olmadı gerçekten. Ama sonuçta buda Beşiktaş'a gelmeme nasip oldu, burada olmaktan, şu anda böyle bir şey olduğu için çok mutluyum yani" şeklinde açıkladı.

"INTER BAŞKANI VE SPORTİF DİREKTÖRÜ BANA AÇIKLAMA YAPAMADI"

Inter Sportif Direktörü ve başkanının bu durumu anlayamadığını söyleyen Caner "Onlarda pek anlayamadılar hocanın neden böyle bir tavır aldığını, neden istemediğini. Sonuçta ben yeni transferim, gelmişim o kulübe. Sonuçta tabii ki sportif direktörün haberi var, başkanın haberi var. Onlarla transferi yaptık Onlarla konuştuk. Onlar da bana pek bir açıklama yapamadılar. Sadece hocadan kaynaklı bir sebep olduğunu söylediler. Böyle bir süreç yaşadık ve şu anda buradayım" dedi.

"BENİ İSTEYEN, BANA DEĞER VEREN BEŞİKTAŞ'TI"

Milli sol bek Beşiktaş'ı tercih etmesinin sebeplerini, "Tabii ki benim kız arkadaşım Şükran Beşiktaşlı, çok koyu Beşiktaşlı. Buraya gelmemi tabii ki isterdi ama onunla hiç bir ilgisi yok. Öyle bir konuyla alakalı olamaz. Sonuçta Beşiktaş beni çok istedi ben Beşiktaş'a gelmeyi çok istedim. Onlar çok değer verdi bana. Ben de beni isteyen bana değer veren kulüpte olmak isterim her zaman. Ve oynayacağım kulübe gelmek isterim. Başkanımız beni çok istedi, Beşiktaş beni çok istedi. Ben de buraya gelmek istedim çünkü O'nlar bana çok değer veriyor. Her zaman beni isteyen kulüp her zaman birinci sıradadır ve ben de tabii ki Beşiktaş'ı birinci sıraya aldım" şeklinde açıkladı.

"EVLENECEĞİM KADINA AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİLER"

Beşiktaş'a gelmesinden sonra sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ile ilgili görüntüleri silen ve tepki alan Caner, fotoğrafları niçin sildiği sorusuna "Kırgınlık, kızgınlık demeyim de o konuya şöyle açıklık getirelim. Bazı Fenerbahçe taraftarları, bunu genellemiyorum çünkü bazıları yaptı bunu. Yani çok ağza alınmayacak küfürler ettiler; evleneceğim kadına, Şükran'a kız arkadaşıma. Saçma sapan şeyler söylendi benim aileme, bana, şahsıma. Hiç hak etmediğim şeylerdi. Sonuçta ben Fenerbahçe'nin 6 sene formasını giydim" diye cevap verdi.

"BAŞKAN CANER'İN FENERBAHÇE'YE GELME İHTİMALİ SIFIR DEDİ"

Inter'den ayrılma sürecinde kendisini Fenerbahçe'nin değil Beşiktaş'ın istediğini tekrarlayan Caner, "Beni istemeyen kulübe ben nasıl gelebilirim. Sonuçta başkanın açıklaması ortada. Benim hiç bir görüşmem olmadı. Yanlış hatırlamıyorsam 'Caner'in Fenerbahçe'ye gelme ihtimali sıfırdır' gibi bir cümle kurdu galiba tam yalan atmayayım, yanlış söylemiyim. Sonuçta bu süreçten sonra Fenerbahçe'de nasıl oynayabilirim onu da anlamış değilim. Beni Beşiktaş istedi ve ben Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Onlar bana değer verdi ve şu anda da buradayım" dedi.

"BU ÇİRKİNCE ŞEYLERE KIRGIN DEĞİL KIZGINIM"

Yapılan saldırıların çirkince olduğunu belirten Caner Erkin, "Kimseye kırgın değilim. Ama bu çirkince şeylere kırgın değilim sinirliyim. Sonuçta bunu hak etmeyen bir futbolcuyum. Ben her oynadığım kulübe, sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray, CSKA ,Manisa'da oynarken her şeyimi vermiş bir insanım. Benim hırsımı, futbolculuğumu, karakterimi herkes çok iyi bilir. Bana yapılmış çirkince, aileme yapılmış, kız arkadaşıma yapılmış, çirkince saldırı diyorum başka bir anlamı yok bunun. Bu çirkince şeylerden uzak durmalı. Türkiye'de büyük takımdan başka bir büyük takıma geçiyorsun ve cephe alınıyor. Böyle şeyleri bırakıp artık futbolcuları sahada eleştirsinler. Kötü oynuyorsak bizi sahada eleştirin. Ya da iyi oynuyorsak övün ama abartmayın, bizi göklere çıkartmayın. Bunun bir dengesi olmalı. Bütün dünyada bunun bir dengesi var. Ama biz bir türlü Türkiye'de bunun dengesini kuramıyoruz. Bunun bir dengesini kurarlarsa biraz daha samimi olurlarsa gerçekten. Ben her zaman kime röportaj verirsem kime konuşursam samimiyimdir. Hiç bir şekilde lafı arkadan dolaştırmam, ya da kimsenin arkasından konuşmam. Söylediğim gibi ben samimiyim, onlar da samimi olsunlar. Bunu genel olarak saldırı yapanlara söylüyorum. Futbolu çirkinleştiren, birazcık hani vicdansız şekilde yorum yapanlara söylüyorum. Tabii ki çok düzgün, futbolu gerçekten futbol gibi izleyen çok taraftar da var. Onları tabii ki bunun içine almıyorum. Bunu futbol değil de çirkinleştiren, özel hayata sokan, aileye yapanlara söylüyorum. Ben bunun genellemesini yapmak istemem çünkü o zaman diğer insanlara gerçekten ayıp olur yani" diye konuştu.

"KİMSEYE HESAP VERMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Milli futbolcu fotoğrafları sildiği için kimseye hesap vermek zorunda olmadığını ifade ederek, "Öyle bir açıklama yapmayayım. Çünkü ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Sonuçta Beşiktaş taraftarına da, belki onlar da görmek istemez. Böyle bir karar aldım böyle bir şey yaptım. Bunun kimseye de hesabını vermek zorunda değilim. Sonuçta bu benim kararım kimseye de açıklama yapmak zorunda değilim. Zaten her şeyin açıklamasını yaptım, her şeyi söyledim. Onun için herkes ne düşünürse düşünsün benim için hiç önemli değil. Ben kendimi biliyorum, kendi karakterimi biliyorum. Kimse benim ne karakterime laf söyleyebilir, ne aileme laf söyleyebilir, onlar kendi terbiyesizlikleri ile kalsınlar. Yine genellemiyorum, söyleyen insanlara söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın beni, ben böyle düşünüyorum" dedi.

"EŞİM OLACAK KADINA EVLENME TEKLİFİ ETTİM"

Caner kız arkadaşı Şükran Ovalı ile evleneceğini de açıkladı ve, "İnşallah, evleneceğim kadın derken tabii ki evleneceğim. Herhangi bir tarih yok ama tabii ki de evlenmek istiyoruz. Evlenme teklifi de ettim eşim olacak kadına. İnşallah evleneceğiz" dedi.

"ŞENOL HOCA DUYDUKLARIMDAN DAHA DA İYİ ADAM"

Teknik direktör Şenol Güneş'in anlatılandan fazlası olduğunu dile getiren Caner Erkin tecrübeli hoca ile ilgili, 'Tabii ki takımda olan arkadaşlarımızdan dışarıdayken gerçekten çok güzel şeyler duydum. Ve gerçekten duyduğum şeylerden çok iyi biri. Çok babacan ve hani insan olarak da çok iyi bir adam, hoca olarak da çok iyi bir adam. Dediklerinden çok daha fazla şeyler gördüm. Az bir süre ama sonuçta bire bir konuşma imkanım da oldu. İlk geldiğim de 1, 1.5 saat konuştuk hala da konuşuyoruz. Herkesle çok iç içe ve herkesin problemlerini çözmek isteyen biri. Yani şey düşündüm bir futbolcu sonuçta herhangi bir hocayı sevmeyebilir, ama bir futbolcu oynamadığında Şenol hocaya hiç bir şey demez. Ben bunu gördüm Beşiktaş'ta Şenol hoca bunu sağlamış ve bütün futbolculara göstermiş. Ben bile oynamasam Şenol hocaya ne kırılırım ne üzülürüm, gerçekten O bir şey biliyordur derim. Sonuçta biz futbolcular oynamadığında üzülen insanlarız, belki hocaya tepki de gösterebiliriz, bazı futbolcular gösteriyor, benim de gösterdiğim zamanlar oldu. Ama gerçekten Şenol hoca beni oynatsa oynatmasa hiç bir futbolcu gerçekten bir şey diyemez yani. Çünkü o kadar ılımlı, yaklaşımları, ikili ilişkileri; gerçekten duyduklarımdan daha iyi adammış çok daha fazlasıymış" ifadelerini kullandı.

"KİMİN OYNAYACAĞINA HOCA KARAR VERECEK"

Milli oyuncu sol taraftaki rekabeti, "Tabii ki çok kaliteli futbolcular var. Sonuçta kimin nerde oynadığı değil de önemli olan takımın kazanması. Buna hoca karar verecek. Hocamız neye uygun görürse hangi taktiğe uygun görürse onu oynatacak. Biz de yani önde oynatırsa, ben sağ açıkta oynadım, sol açıkta oynadım, ön libero da oynadım, sol bekte oynadım. Hiç bir mevki de sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Hocamız nerde karar verirse kimi ilk 11'de sahaya sürerse elinden gelen her şeyi yapacağından eminim" sözleriyle açıkladı.

"ORASI MİLLİ TAKIM, SEÇİLMEDİYSEK KIRGINLIK KIZGINLIK OLMAZ"

Milli Takıma alınmamasına karşın her zaman göreve hazır olduğunu belirten Caner, 'Bu Fatih hocanın kararı. Çünkü Milli takım kadrosunu O kuruyor, futbolcuları O seçiyor. Buna saygı duymak zorundayız. Orası Milli Takım, biz tabii ki Milli takıma milli duygularla bakıyoruz. Biz bu duyguları yine yaşıyoruz, maç izlediğimizde de yaşıyoruz. Sorun ne dışarda kalmamız, ya da sahanın içinde olmamız. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Türk insanıyız, tabii ki Milli takım bizim için çok önemli. Biz çağrıldığımızda yine her zaman aynı görevi yapacağız, milli duygularla aynı görevi yapmaya devam edeceğiz. Bu hocanın kararı. Milli takımda hayatta kırgınlık kızgınlık olmaz orası Milli Takım çünkü" diyerek kırgın olmadığını söyledi.

"İSMAİL KÖYBAŞI BENİM KARDEŞİM"

'Caner son olarak sosyal medya üzerinden İsmail Köybaşı ve kendisi üzerinden yapılan kıyaslamaların artık son bulması gerektiğini dile getirerek, "Yok bazı şeyler gerçekten çok çirkin. İsmail'de benim kardeşim. Sonuçta O'da Beşiktaş Kulübü'nde oynadı, şimdi Fenerbahçe'de oynuyor. Ama böyle şeyleri yapmamak lazım. O da bir futbolcu, O'nun da ailesi var, kız arkadaşı var, dostu var. Böyle şeylere biraz girmemek lazım. Futbolcuyu artık sahada eleştirelim. Artık özel hayatına, dışarıya ya da ne bileyim böyle karşılaştırma... Tabii ki yapacaklar karşılaştırma ama bu anlamda değil. Sonuçta onların bileceği iş kimseye karışamazsın, kimseyi de engelleyemeyiz, bir şey diyemeyiz ama biraz daha dikkat etsinler" dedi.