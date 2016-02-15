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Caner Erkin'e bir haller oldu!

Fоrmаsını Hasan Ali'yе kаptırаn, bоşаndıktаn sоnrа isе iyicе bunаlımа girеn Caner Erkin, Vitоr Pеrеirа'nın "Git kafanı topla, birаz izin vеrеyim "tеklifini kаbul еtmеdi

Caner Erkin'e bir haller oldu!

 Fenerbahçe'de Caner Erkin'deki keskin düşüş hayret verici boyutlara ulaştı. Geçmiş yıllarda sarı-lacivertli takımın en önemli ve vazgeçilmez birkaç isminden biri olan milli futbolcu, bugünlerde sanki başka alemlerde dolaşıyor...

İSTENİLEN SEVİYEYE GELEMEDİ

Üç maç cezası nedeniyle sezon başında formasını Hasan Ali'ye kaptıran, sonrasında ise zaman zaman ilk 11'de forma giymesine rağmen bir türlü istikrarı tutturamayan Caner, menisküs ameliyatı olduktan sonra ise daha geriye gitti ve bir türlü arzulanan seviyeye gelemedi.

BUNALIMA GİRDİ

Milli futbolcu, eşinden boşandıktan sonra ise iyice bunalıma girdi. Son olarak geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında yedek soyunan yıldız futbolcunun bu hali, milli takımdaki yerini de tehlikeye sokuyor. Fatih Terim, "Euro 2016'da Caner'in yeri hazır" dedi. Ancak tecrübeli oyuncunun bu görüntüsü, Fatih hocayı başka arayışlara itebilir. 

"SEN BU DEĞİLSİN"

Vitor Pereira, gidişatından çok rahatsız olduğu Caner'in yeniden eski parlak günlerine dönmesi için yoğun uğraş veriyor. Caner'le bir görüşme yapan Pereira'nın, "Sen bu değilsin. Bir an önce kendini toparlaman lazım. İstersen biraz izin vereyim, git kafanı topla gel" dediği ancak sarı-lacivertli oyuncunun buna gerek olmadığını söylediği vurgulandı.
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Caner Erkin
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