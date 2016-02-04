Caner Erkin'den performans açıklaması

Caner Erkin, bu sezon formsuzluğu nedeniyle formayı Hasan Ali’ye kaptırmıştı. Ancak yıldız futbolcu yeniden 11’in değişmezlerinden biri olacağına emin.



Caner yaptığı açıklamada, “Sezon başında cezam nedeniyle ligde ilk 3 hafta oynayamadım. Daha sonra ciddi bir operasyon geçirdim. Bu nedenle formum düştü. Ancak en kısa sürede eski günlerime döneceğim. Forma kimsenin ipoteği altında değil” diyerek Hasan Ali Kaldırım’a gözdağı verdi.



Yıldız futbolcu, şampiyonluk yaşayarak EURO 2016’ya gitmek istediğini sözlerine ekledi.