Caner Erkin'den çarpıcı açıklamalar

İşte Caner Erkin'in açıklamaları:

AVRUPA'DAN TEKLİFLER VARDI

"Hedeflerim vardı ve Avrupa'ya transfer oldum. Inter'de hoca değişikliği oldu. Frank de Boer, bana karşı ön yargılı yaklaştı ve beni istemedi. Ben de mutlu olabileceğim yeri tercih ettim. Hayatım boyunca oynadım. İlk başta Avrupa'dan da teklifler vardı. Beşiktaş beni çok istedi ve bunu hissettirdiler. Başkanımıza teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince mücadelemi vereceğim."

AİLEM HAKETMİYOR

"Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray'da ve Fenerbahçe'de oynadım. Onların da ekmeğini yedim. Benim evleneceğim kadına, şahsıma çok çirkince konuşuluyor. Bunları ne ben hak ediyorum, ne ailem ne de evleneceğim kadın hak ediyor. Bütün Fenerbahçe taraftarından bahsetmiyorum. Vicdanlılar var, vicdansızlar var. Biz profesyonel futbolcularız.

ZOR BİR SÜREÇ OLDU

"Gökhan ile de görüşmem oldu. Oğuzhan bana 'baba' der. Oğuzhan ile de görüşmem oldu. Her dakika arıyorlar. Ne zaman geliyorsun diye sorular. Zor bir transfer süreci oldu. Tam bitti derken sorunlar çıktı. Sonunda bitti.

TARAFTARI YAKINDAN BİLİYORUM

"Beşiktaş taraftarını çok yakından biliyorum. 14 yaşındayken Beşiktaş'ın seçmelerine gelmiştim. 2-3 hafta Beşiktaş ile antrenman yapmıştım. Taraftarı çok yakından tanıyorum. Taraftar gerçekten çok yaratıcı. Diğer takımlarda oynarken de bunu söylüyorduk.

ŞENOL HOCA İLE ŞAKALAŞTIK

"Ben sol açık, sağ acık oynayabilen bir oyuncuyum. Adriano da oynayabiliyor. Belki ben önde oynarım, Adriano arkada oynar. Rekabet edeceğiz. Bu durum kulüp ve takım için daha iyi. Şenol hocayla da şakalaştık. Nerde oynayacağım diye. Şenol hoca,, Atınç ve beni takıma alkışlattı ve güzel bir konuşma yaptı."

BURASI ŞAMPİYONLAR LİGİ

"Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynamalı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Orada oynayacaksak, kaliteli bir kadro gerekir. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geleni yapacağız. Kura çekimini canlı izledim. Bu grubu istedim bende. Ancak burası Şampiyonlar Ligi. Hangi takımla oynarsak oynayalım, kendi oyunumuzu ortaya koyarsak sorun yaşamayız."

ASİST YAPMAK DAHA GÜZEL

"Gol atınca insan inanılmaz seviniyor. Ben golden daha çok asist yapmayı daha çok seviyorum. Santrforlarımız da çok iyi. İnşallah onlara çok asist yapabilirim."

"Sağ ayağım hiç yok. Ancak enteresan bir şekilde 2 golüm var. Son senelerde biraz daha kullanmaya başladım. En büyük özelliğim sol ayağım. Topu istediğim yere atabiliyorum"

"CSKA Moskova'da oynarken, Serdar Özkan Beşiktaş'ta oynuyordu. O zaman 2-3 gün Nevzat Demir'de kalmıştım. İlk defa değil"

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Diğer kulüplerde de bunu yaptım. Taraftarımızın şüphesi olmasın."