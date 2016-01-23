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Caner Erkin boşanmak için eşine servet değerinde jip aldı

Fenerbahçeli yıldızın yaptığı kazadan çok boşanma davası açtığı eşine aldığı 2 milyon 700 bin TL değerindeki cip konuşulmaya devam ediyor

Caner Erkin boşanmak için eşine servet değerinde jip aldı

 Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde boşanma davası açtığı eşi Asena'ya aldığı hediyeyle şaşırttı.

DUDAK UÇUKLATAN HEDİYE

İddiaya göre ünlü futbolcu, geçen hafta boşanma davası açtığı eşi Asena Erkin'e Fulya'daki Ercar Motors'tan 840 bin Euro (yaklaşık 2 milyon 700 bin TL) değerinde 2016 model Mercedes G65 cip aldı.

TAZMİNAT TALEP ETMEDİLER

Fenerbahçeli milli futbolcu Caner Erkin "hayatlarının çekilmez hale geldiğini" belirterek 6 yıllık eşi Asena Erkin'e anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Taraflar tazminat talep etmemişti.
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Asena ErkinCaner Erkin
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