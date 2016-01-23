Caner Erkin boşanmak için eşine servet değerinde jip aldı

Fenerbahçeli yıldızın yaptığı kazadan çok boşanma davası açtığı eşine aldığı 2 milyon 700 bin TL değerindeki cip konuşulmaya devam ediyor

23 Ocak 2016 Cumartesi 10:21