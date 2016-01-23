Caner Erkin boşanmak için eşine servet değerinde jip aldı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde boşanma davası açtığı eşi Asena'ya aldığı hediyeyle şaşırttı.
DUDAK UÇUKLATAN HEDİYE
İddiaya göre ünlü futbolcu, geçen hafta boşanma davası açtığı eşi Asena Erkin
'e Fulya'daki Ercar Motors'tan 840 bin Euro (yaklaşık 2 milyon 700 bin TL) değerinde 2016 model Mercedes G65 cip aldı.
TAZMİNAT TALEP ETMEDİLER
Fenerbahçeli milli futbolcu Caner Erkin "hayatlarının çekilmez hale geldiğini" belirterek 6 yıllık eşi Asena Erkin'e anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Taraflar tazminat talep etmemişti.