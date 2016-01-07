Camp Nou koridorlarında hareketli anlar

Barcelona'nın Kral Kupası'nda 4-1 yendiği Espanyol maçından sonra oyuncular arasında Camp Nou Stadı'nın koridorlarında kavga çıktığı iddia edildi.



"ÇOK KİŞİ VARDI, KARIŞIKLIK ÇIKTI"

Espanyollu oyuncu Gerard Moreno, "Soyunma odası tünelinde bizi bekliyorlardı. Çok kişi vardı ve karışıklık çıktı. İsim vermeyeceğim, çirkin olur. Ama biz de aptal değiliz ve susmayacağız." açıklamasını yaptı.

TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Luis Suarez, Mascherano, Pique ve Busquets Espanyollu oyuncuları beklemiş. Olay yerinde hakaretler ve tehditler havada uçuşurken, kapılardan darbe sesleri duyulduğu ifade ediliyor.

INIESTA: GERGİNLİK VE HEYECAN VARDI

Barcelonalı İniesta ise maçtan sonra yaptığı basın açıklamasında, "Farklı bakış açılarının değişimi oldu. Gerginlik ve heyecan vardı. Ama daha fazla bir şey yaşanmadı." dedi.