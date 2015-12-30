Çağlar Söyüncü paylaşılamıyor

Altınordu'nun genç stoperi Çağlar Söyüncü, Alman kulüplerinin radarından çıkmıyor.



Bu sezonki başarılı performasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'a kadar yükselen 19 yaşındaki savunmacıya son olarak Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un talip olduğu iddia edildi. Sky Sport muhabiri Sven Töllner, sosyal medyada Wolfsburg'un Çağlar'ı transfer etmek istediğini duyurdu.