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Çağlar Söyüncü paylaşılamıyor

Altınordu forması giyen genç yetenek Çağlar Söyüncü super lig ekiplerinin yanı sıra Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'unda ilgilendiği ortaya çıktı

Çağlar Söyüncü paylaşılamıyor

 Altınordu'nun genç stoperi Çağlar Söyüncü, Alman kulüplerinin radarından çıkmıyor.

Bu sezonki başarılı performasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'a kadar yükselen 19 yaşındaki savunmacıya son olarak Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un talip olduğu iddia edildi. Sky Sport muhabiri Sven Töllner, sosyal medyada Wolfsburg'un Çağlar'ı transfer etmek istediğini duyurdu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın transferi için 1 milyon 750 bin euro teklif ettiği Çağlar'ın sezon sonuna kadar Altınordu'da ekibinde kalacağı, görüşmelerde Beşiktaş'a öncelik verileceği açıklanmıştı. İtalya Serie A ekibi Lazio ile ismi anılan Çağlar Söyüncü ile Almanya'dan Bayer Leverkusen, FC Köln, Red Bull Leipzig, St. Pauli gibi kulüpler de ilgileniyor. 1.87 boyundaki genç savunmacı ilk yarıda 16 maçta 2 gol kaydetti. - İzmir

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AltınorduÇağlar Söyüncü
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