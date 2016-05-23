Çağla Büyükakçay Sağlam Adımlar ile İlerliyor!

Rolahd Garros'ta ana tabloya kalarak bir ilki gerçekleştiren Çağla Büyükakçay ana tabloda 2. tura yükseldi.



Dün yarıda kalan mücadeleyi bugün tamamlayan ve Rolland Garros'ta ana tabloya kalmayı başaran ilk Türk Tenisçi olan Çağla Büyükakçay rakibini üç set süren mücadele sonunda 2-1 mağlup etti.

Çağla Büyükakçay, ilk seti 7-5 kaybederken, ikinci seti tie-break sonunda Beyaz Rus rakibi Sasnovich'e karşı 7-6 kazandı.



Final setini Sasnovich karşısında 6-2 alarak mücadeleyi tamamladı ve ana tabloda ikinci tura yükselerek yine bir ilki gerçekleştirdi.



Çağla, ikinci turda 24 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova ile oynayacak.



Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarının ilk turunda zorlu hava koşullarına rağmen galip geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Dünya 85 numarası Çağla, ilk turda, dünya 98'incisi Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'le karşılaştı. Çağla Büyükakçay, dün başlayan ve yağmur nedeniyle iki kez ertelenen maçı bugün galibiyetle tamamladı.



Maç sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan Büyükakçay, özellikle dünden beri aralıksız yağan yağmurun oyuna engel teşkil ettiğine dikkati çekerek, "İki gündür gerçekten çok zor şartlarda oynadık, yağmur dün oyunu çok etkiledi. Ama bugün kafaca biraz daha hazır olmaya çalıştım. Benim için de pozitif dönüşü olduğu için çok mutluyum." dedi.



2-1 geride başladığı üçüncü sette iki sayı aldıktan sonra rakibine puan vermemesinin hatırlatılması üzerine milli tenisçi, "Oyunu sonra domine etmeme karşın bir rahatlık olmadı çünkü bu seviyede her puanı düşünmeniz gerekiyor. Ama maça çok iyi başlamam moral açısından çok iyi geldi." şeklinde konuştu.



Bir sonraki turda dünya 27'ncisi Rus Anastasia Pavlyuchenkova ile eşleşmesinin gözünü korkutmadığını belirten Büyükakçay, "Bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyim yok, o yüzden ben burada olmanın keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Şu anda olduğum yerde çok mutluyum." yorumunda bulundu.



Çağla Büyükakçay, bu sonuçla, bir grand slam'de ana tablo maçlarının ilk turunda galip gelen ilk kadın Türk tenisçi olarak, Türk tenis tarihine geçti.



Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'nun yanı sıra milli tenisçi Marsel İlhan da Roland Garros'ta ana tabloda yer alıyor. Dünya sıralamasında 171. sırada olan Soylu, yarın oynanacak maçta dünya 184 numarası Fransız rakibi Virginie Razzano mücadele verecek. Dünya 198'incisi milli tenisçi İlhan ise dünya 161 numarası Belçikalı Steve Darcis'le karşı karşıya gelecek.