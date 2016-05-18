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Çağla Büyükaçay İkinci Tura Yükseldi!

Bulgar rakibi Elitsa Kostova’yı rahat geçen Çağla Büyükaçay Fransa açık tenis turnuvasında ikinci tura yükseldi.

Çağla Büyükaçay İkinci Tura Yükseldi!
Bulgar rakibi Elitsa Kostova’yı mağlup eden Çağla Büyükakçay, Fransa Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi.  Marsel İlhan ve İpek Soylu’nun ardından Çağla Büyükakçay da sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık’ta elemelerdeki ilk maçını kazanmayı başardı. Haftaya dünya sıralamasının 85. basamağında giren Büyükakçay, 2 numaralı seribaşı olarak katıldığı elemelerdeki ilk maçında Bulgar Elitsa Kostova’yı 6-4, 6-0’la saf dışı bıraktı.

Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaparak 4-0 öne fırlayan Çağla, sekizinci ve dokuzuncu oyunda eline geçen set puanlarını kullanamasa da onuncu oyunda hata yapmadı ve 6-4’le ilk seti cebine koydu. İkinci sette ise Büyükakçay’dan tek taraflı bir performans izlendi. Rakibi Kostova’ya oyun şansı tanımayan milli tenisçi, 1 saat 17 dakika sonunda galibiyete uzandı. Roland Garros’ta beşinci kez boy gösteren Çağla, elemelerdeki ikinci maçında WTA 145.'si Hırvat Petra Martic ile kozlarını paylaşacak. Eleme mücadelesinde üç tur geçen oyuncular ana tablo biletini alacak.
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