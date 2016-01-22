Çağatay Ulusoy'un Yeni Partneri Leyla Lydia Tuğutlu Kimdir?

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği aşk filminde Ulusoy'un sevgilisinin ismi netlik kazandı.3 yıl boyunca Karadayı'da Kenan İmirzalıoğlu'nun kız kardeşini canlandıran 2008 Türkiye 1.Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, yakışıklı oyuncunun partneri oldu. Medcezir dizisinin yönetmeni Ali Bilgin'in çekeceği film, bir müzisyen gencin aşk hayatını beyazperdeye taşıyacak.İstanbul'da çekilecek filmde Ulusoy, gitaristi oynayacağı için ders aldı.





Leyla Lydia Tuğutlu Kimdir? 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızıdır. İlk okula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatura da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı.

Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Es-Es Dizisi'nde İrem karakterini canlandırdı. Atvde yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırmaktadır. Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu.

Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görülmüştür. Fashion TV Moda Oskarları 2007'de "Gelecek vaad eden model" seçildi.

İlk yılları

Berlin'de doğdu. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızıdır. İlk okula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatura da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Es-Es Dizisi'nde İrem karakterini canlandırdı. Atvde yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırmaktadır.

Güzellik yarışması

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görülmüştür. Fashion TV Moda Oskarları 2007'de "Gelecek vaad eden model" seçildi.