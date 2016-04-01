C. Ronaldo Türk Telekom reklamından ne kadar kazandı?

Profesyonel olmadan önce Andorinha, C.D. Nacional ve son olarak Sporting Lizbon genç takımında oynayan Ronaldo, 17 yaş altı Portekiz milli takımında da dikkat çekmişti. Profesyonel kariyeri yine Sporting Lizbon’da başlayan genç oyuncu, 2003 yılından 2009 yılına kadar Manchester United’de oynadı. 2008-2009 sezonun sonunda Real Madrid kulübüne transfer oldu.

2007-2008 sezonunda toplam 41 gol atarak George Best’in bir sezonda en çok gol atan kanat oyuncusu rekorunu kırmıştır. Ligde 31 gol atarak gol kralı olmuştur. Aynı sezon Premier League şampiyonluğunu yeniden yaşamıştır. FIFPro Dünya’da Yılın Oyuncusu Ödülü ve FIFA Dünya’da Yılın Oyuncusu Ödülü’ne layık görülmüştür.2006-2007 yılında yaptığı gibi 2007-2008 sezonunda da İngiltere’de hem yılın futbolcusu hem de yılın genç futbolcusu seçilmiştir. 1977’de Andy Gray’den sonra bu ödüllerin ikisinide aynı sene içinde almayı başarmış olan ilk sporcudur. Manchester United’ın 40 yıl sonra Ballon d’Or ödülünü kazanan ilk futbolcusu olmuştur.

Tam 3 kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Johan Cruyff 2 Nisan 2008’de yaptığı bir röportajında: “Ronaldo, Manchester United tarihindeki 2 harika futbolcu George Best ve Denis Law’dan daha iyi bir futbolcudur.” demiştir.

5 Şubat 1985 doğumlu Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, Portekizlidir. İspanya’nın Real Madrid takımında oynamaktadır ve Portekiz milli takımının kaptanıdır. 94 milyon € bonservis bedeli ile şu anda dünyanın en pahalı futbolcusudur.