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Ç. Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ç. Rizespor - Trabzonspor Maçı golleri ve geniş özeti izle
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11 Aralık 2015 Cuma 15:12
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12 Aralık 2015 Cumartesi
MAÇ: Çaykur Rizespor Trabzonspor
SAAT: 19.00
STAT: Çaykur Didi Stadyumu
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Fevzi Demirhan
ÇAYKUR RİZESPOR: İtandje, Orhan Ovacıklı, Ousmane Viera, Oboabona, Murat, Koray, Sylvestre, Makiadi, Mehmet, Sercan Kaya, Leonard Kweuke
TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Pedro Cavanda, Mustafa Yumlu, Douglas Teixeira, Alper Uludağ, Stephane M'bia, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Erkan Zengin, Mehmet Ekici, Oscar Cardozo.
YAYIN: Lig TV
Bordo mavililer, devre arasına kadar göreve devam edilmesine karar verilen Sadi Tekelioğlu yönetimindeki ekiple Çaykur Rizespor karşısına çıkacak. Trabzonspor’da sarı kart cezaları nedeniyle Aykut ve Okay ile sakatlığı süren Sefa Yılmaz, Çaykur Rizespor karşısında görev yapamayacak.
Sadi Tekelioğlu’nun Aykut’un yokluğunda savunmayı Douglas Franco-Mustafa Yumlu ikilisinden oluşturması, ön liberoda ise Mbia’nın yanında Özer veya Aytaç’a görev vermesi bekleniyor.
Trabzonspor kafilesi, yarın saat 16.45’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden takım otobüsüyle hareket ederek Rize Yeni Şehir Stadyumu’na gidecek. Bu arada Başkan Muharrem Usta ve bir çok yöneticinin de Rize’de takımı yalnız bırakmayacağı belirtildi.
SÜPER LİGDE 31. RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de yapacakları maçla ligde 31'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar yapılan 30 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 19-4 üstünlüğü bulunuyor. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 58 gole, Çaykur Rizespor 20 golle karşılık verdi. Deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 15 maçın 6'sını kazanan bordo-mavililer, 6 kez sahadan beraberlikle ayrılırken, 3 maçta da mağlup oldu.
Deplasmanda Çaykur Rizespor filelerine 25 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 11 gol gördü. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti bordo-mavili takım, 2005-2006 sezonunda deplasmanda 6-1, 1988-89 sezonunda da sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.
TRABZONSPOR'DA YENİ YÖNETİMDEN SEFERBELİK
Trabzonspor'da 5-6 Aralık’ta yapılan kongrede göreve gelen Başkan Muharrem Usta ve yönetimi, öncelikle futbolcuların moralini düzeltmek için adeta seferberlik başlattı.
Takımda bir çok oyuncuyla bizzat görüşen Başkan Muharrem Usta, oyuncuların rahatsızlıklarını ve sorunları dinledi. Yönetici arkadaşlarına takımın asla yalnız bırakılmaması talimatını veren Usta'nın, tüm antrenmanlara en az bir yöneticinin gitmesini istediği de vurgulandı. Oyuncuların maddi sorunlarını büyük oranda halleden yeni yönetimin, devre arasına kadar yapılacak 3 maçta 9 puan alınması halinde ekstra prim de verebileceği belirtildi.
HAZIRLIKLAR SÜRDÜ
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bu sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Sadi Tekelioglu yönetiminde sürdürdü. Antrenmanı Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Asım Örem ve Genel Sayman Orhan İlarslan da izlerken, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada taktik çalışma gerçekleştirdi.
SÖZLEŞME İMZALANACAK
Bu arada federasyondan alınan özel izinle Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Eskişehirspor maçlarında takımı yöneten Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Sadi Tekelioğlu ile Çaykur Rizespor maçı öncesi sözleşme imzalanacağı belirtildi. Devre arasına kadar takımın başında kalması kararlaştırılan Sadi Tekelioğlu'nun, 3 maçta alınacak sonuçlara göre görev süresinin sezon sonuna kadar uzatılabileceği de vurgulandı.
TELAFİ İÇİN TRABZONSPOR'U YENECEĞİZ
Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, yarın oynayacakları Trabzonspor'u mağlup ederek geçen hafta Mersin İdmanyurdu karşısında aldıkları yenilgiyi telafi etmek istediklerini söyledi.
Ligin ilk yarısında 14 maçta 4 mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Hikmet Karaman, mağlubiyet sınırını aşmak istemediklerini belirtti. Mersin İdmanyurdu karşısında hakem hataları sonucu beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını kaydeden Hikmet Karaman, şöyle devam etti:
"Trabzonspor iyi ve kaliteli oyunculardan kurulu. Onlar da ligde önemli hakem hataları yaşadı. Ligin en çok hakem hatası yaşayan takımı oldu. Onlarda yeni bir döneme girdi. Yeni yönetimleri ile farklı bir motivasyon oluşacaktır. Bu her zaman böyle olmuştur. Bizim avantajımız karşılaşmayı kendi sahamızda oynamamız olacak. Geçen hafta ligde üst sıralara tutunma maçımızı kaybettik. Ancak henüz bir şey kaybetmedik. Bu şansımızı Trabzonspor maçında yakalayabiliriz. Rakibin kaliteli oyuncularına karşı bizde önlemlerimizi alacağız. Geçen hafta aldığımız mağlubiyeti telafi etmek için hepimiz bütün mücadelemizi ortaya koyacağız."
2 EKSİK
Çaykur Rizespor’da sakatlığı bulunan Eren tedavi için Ankara’ya giderken hafif sakatlıkları bulunan İsmael’de kadroda yer almayacak. Sakatlığı düzelen Viera’nın ise Trabzonspor maçında savunmadaki yerini alacağı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:TrabzonsporÇ. Rizespor
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