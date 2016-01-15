Büyük vefasızlık cenazede ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu lideri Sefa Kalya'nın cenaze namazı İstanbul Fatih Camisi'nde kılındı. Birçok takım taraftarı ve ünlü simanın da bulunduğu cenazede adeta izdiham yaşandı, zaman zaman tartışmalar çıktı. Cenazenin ardından Kalya'nın naaşı Yenibosna Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Bursasporlu taraftarla da katıldı. Sefa Kalya'nın naaşı taraftarların omuzlarında tekbirler eşliğinde taşındı.
Hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu lideri Sefa Kalya'nın cenaze namazı İstanbul Fatih Camisi'nde kılındı. Birçok takım taraftarı ve ünlü simanın da bulunduğu cenazede adeta izdiham yaşandı, zaman zaman tartışmalar çıktı. Cenazenin ardından Kalya'nın naaşı Yenibosna Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Bursasporlu taraftarla da katıldı. Sefa Kalya'nın naaşı taraftarların omuzlarında tekbirler eşliğinde taşındı.