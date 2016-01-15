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Büyük vefasızlık cenazede ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin taraftar grubu başı olarak bilinen Sefa Kalya'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze törenine hiç bir yönetici ve futbolcunun katılmaması büyük tepki çekti

Büyük vefasızlık cenazede ortaya çıktı

 Hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu lideri Sefa Kalya'nın cenaze namazı İstanbul Fatih Camisi'nde kılındı. Birçok takım taraftarı ve ünlü simanın da bulunduğu cenazede adeta izdiham yaşandı, zaman zaman tartışmalar çıktı. Cenazenin ardından Kalya'nın naaşı Yenibosna Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Bursasporlu taraftarla da katıldı. Sefa Kalya'nın naaşı taraftarların omuzlarında tekbirler eşliğinde taşındı.

BÜYÜK VEFASIZLIK

Ancak cenazede dikkat çeken en önemli detay, Sefa Kalya'nın yıllarca tribünden destek verdiği Fenerbahçe kulübünden herhangi bir yetkili ve futbolcunun bulunmamasıydı. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran konuyla ilgili "Arda Turan İspanya'dan çelenk gönderirken, Fenerbahçe'den tek futbolcunun bile cenazeye katılmaması çok garip değil mi?" yorumları yapıldı.

RIDVAN DİLMEN ORADAYDI

Cenaze namazına Kalya'nın ailesi ve yakınları, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, oyuncu Şafak Sezer ile çok sayıda Fenerbahçe taraftarı katıldı. Sarı­lacivertli taraftarların yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş ve başka takımların taraftarı da cenazede yer aldı.


ARDA ÇELENK GÖNDERDİ

Cenazede milli futbolcu Arda Turan, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi Tahir Kıran ve farklı takımların taraftar gruplarının çelenkleri de bulundu
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Sefa Kalya
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