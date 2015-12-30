Büyük sürpriz ilk yarının en iyi 11 futbolcusu belli oldu

8 yabancı oyuncunun yer aldığı altın karmada lider Beşiktaş'tan üç, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ikişer oyuncu bulunuyor.

Ligin ilk yarısında elde ettiği çarpıcı istatistikleri de açıklayan Opta'ya göre, Fenerbahçe maç başına kalesinde gördüğü 2,7 şut ile, Çaykur Rizespor kalecisi Itandje ise Trabzonspor karşılaşmasındaki 14 kurtarışı ile Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı.

Galatasaray Muslera'nın başarılı oyununa rağmen, üç puanlı sisteme geçildiğinden bu yana en kötü ikinci ilk yarı performansını gösterdi. Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup, en fazla sayıda gole katkıda bulunan Türk oyuncu olurken, attığı 44 kilit pasla ligin bu alanda da lideri oldu.

Kale ve defans

Kalesinde yüzde 73,6'lık kurtarış oranı ve gol yemeden tamamladığı 4 karşılaşma ile Fernando Muslera'nın bulunduğu Opta 11'inde, defansın sağında Gökhan Gönül yer aldı. Gökhan Gönül, sakatlığı nedeniyle az süre almasına karşın, başarılı istatistikleri ile en iyiler arasına girmeyi başardı. Defansın solundaki Gaziantepspor'dan Fernando Marçal, 132 başarılı ikili mücadele ile ligin en iyisi, 40 top kapma ile de mevkiinin en iyisi olarak öne çıktı. Stoper pozisyonunda Akhisar Belediyespor oyuncusu Douglao, imza attığı 120 uzaklaştırma ile ligin en iyisi olurken, Medipol Başakşehir'den Yalçın Ayhan, başarılı istatistiklerini 4 golle süsleyerek en golcü stoper oldu.



Orta saha

Opta en iyi 11'inin orta sahasında yer alan iki Beşiktaşlı oyuncudan Atiba Hutchinson, isabetli pas sayısı ve pas isabeti oranında Süper Lig'in en iyisi olurken, Oğuzhan Özyakup 5 gol 5 asistlik performansını yüzde 85'e yaklaşan pas isabeti oranı ve ligin en iyisi olan 44 kilit pas ile destekledi. Orta sahadaki diğer isimler ise asist ve gol girişimi sayılarında ligin en iyisi Wesley Sneijder ile ikili mücadelelerdeki başarısı ve başarılı driplingleri ile öne çıkan Luis Nani.

Forvet

Gol krallığında amansız bir yarışın içinde olan Mario Gomez ve Samuel Eto'o, Opta verilerine göre de Süper Lig'de ilk yarının en iyi ileri uç oyuncuları. İki oyuncu, kaydettikleri 13'er golün yanı sıra diğer istatistikleri ile de takımları için ne denli önemli olduklarını ortaya koyuyorlar. Gomez ayrıca 29 isabetli şut istatistiği ile ligin en iyi konumunda bulunuyor.

Opta İlk Yarının En İyi 11'i

Kaleci: Fernando Muslera

Defans: Gökhan Gönül, Douglao, Yalçın Ayhan, Fernando Marçal

Orta saha: Nani, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Wesley Sneijder

Forvet: Mario Gomez, Samuel Eto'o

Yedekler: Zydrunas Karcemarskas, Andreas Beck, Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Papa Ndiaye, Alban Meha, Lukas Podolski