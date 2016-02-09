Büyük şok ünlü futbolcunun ayağı kırıldı!

Monaco'nun sezon başı Real Madrid'den kiraladığı Fabio Coentrao 'nun maçta ayağının kırıldığı, durumunun ise maç sonu anlaşıldığı ortaya çıktı.

Monaco Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun bu haftasonu oynanan Nice maçında sol ayağını kırdığı belirtildi. Portekizli oyuncunun sakatlığının ciddiyeti ise maç sonunda görüldü ve kulüp doktorları anında tedaviye başladı.

Kulüpten yıldız oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

12. DAKİKADA SAHAYI TERK ETMİŞTİ

Monaco, Fransa Ligue 1'de 25. hafta karşılaşmasında Nice'i ağırlamış ve sakatlık geçiren Coentrao, 12. dakikada yerini genç oyuncu Bakayoko'ya bırakmıştı. Monaco maçtan Bakayoko'nun 81. dakikada attığı golle 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Ligde Paris Saint Germain'in 24 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Monaco, Coentrao'yu sezon başı Real Madrid'den kiralamıştı. Portekizli yıldız ligde şu ana kadar 18 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.