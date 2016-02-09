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Büyük şok ünlü futbolcunun ayağı kırıldı!
Mоnаcо'nun sеzоn bаşı Rеаl Mаdrid'dеn kirаlаdığı Fаbiо Cоеntrао'nun mаçtа аyаğının kırıldığı, durumunun ise maç sоnu аnlаşıldığı оrtаyа çıktı .Mоnаcо Kulübü'ndеn yаpılаn аçıklаmаdа, 27 yаşındаki sаvunmа оyuncusunun bu hаftаsоnu оynаnаn Nicе mаçındа sol аyаğını kırdığı bеlirtildi. Pоrtеkizli оyuncunun sаkаtlığının ciddiyеti ise maç sоnundа görüldü ve kulüp dоktоrlаrı аnındа tеdаviyе bаşlаdı
09 Şubat 2016 Salı 08:32
Monaco'nun sezon başı Real Madrid'den kiraladığı Fabio Coentrao'nun maçta ayağının kırıldığı, durumunun ise maç sonu anlaşıldığı ortaya çıktı.
Monaco Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun bu haftasonu oynanan Nice maçında sol ayağını kırdığı belirtildi. Portekizli oyuncunun sakatlığının ciddiyeti ise maç sonunda görüldü ve kulüp doktorları anında tedaviye başladı.
Kulüpten yıldız oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
12. DAKİKADA SAHAYI TERK ETMİŞTİ
Monaco, Fransa Ligue 1'de 25. hafta karşılaşmasında Nice'i ağırlamış ve sakatlık geçiren Coentrao, 12. dakikada yerini genç oyuncu Bakayoko'ya bırakmıştı. Monaco maçtan Bakayoko'nun 81. dakikada attığı golle 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Ligde Paris Saint Germain'in 24 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Monaco, Coentrao'yu sezon başı Real Madrid'den kiralamıştı. Portekizli yıldız ligde şu ana kadar 18 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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Anahtar Kelimeler:Fabio Coentrao
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