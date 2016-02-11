Büyük Şok! Teknik Direktör ve İki Futbolcu Yaralandı!

Arjantin 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Huracan, Libertadores Kupası'nda Venezuela takımı Caracas ile oynadığı maçtan sonra trafik kazası geçirdi.

İKİ FUTBOLCU YARALANDI

"HEPİMİZ İYİYİZ"

Huracan takımı oyuncusu Abila, Twitter hesabından, "Hepimiz iyiyiz. Yaralananlar tedavi oldu. Aileler rahat olsun" ifadelerini kullandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Kazada yaralanan futbolcular ve antrenör hastaneye kaldırılırken, diğer oyuncular ve idareciler yaşadıkları olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Kulüp başkanı Alejandro Nadur ise kaza ile ilgili olarak, "Ortaya çıkan görüntüler korkunç ama takımdan herkesin iyi olduğunu söyleyebilirim. Toranzo'nun elinde bir kanama vardı. Mendoza'nın bacağında küçük bir çizik var ama önemli değil" dedi.

HURACAN ÜST TURDA

Libertadores Kupası'nda Caracas'a 2-1 yenilen Huracan, ilk maçı 1-0 kazandığı için bir üst tura yükselmeyi başarmıştı.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, takımı taşıyan otobüsün frenlerinde meydana gelen arıza nedeniyle şoför kontrolü kaybetti ve otobüs devrildi. Kaza sonucunda futbolculardan Patricio Toranzo, Diego Mendoza ve antrenör Pablo Santella hafif şekilde yaralanırken, otobüsteki diğer kişilerde herhangi bir yaralanma meydana gelmediği belirtildi.