Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyük Şok Milli Futbolcu Başından Vurularak İnfaz Edildi

Honduras Milli Takım oyuncularından Arnold Peralta bir alışveriş merkezinin otoparkında başından vurularak öldürüldü, polisin yaptığı araştırmalar sonucunda çete işi olduğu kesinlik kazandı

Büyük Şok Milli Futbolcu Başından Vurularak İnfaz Edildi
 Honduras Milli Takım oyuncularından Arnold Peralta bir alışveriş merkezinin otoparkında başından vurularak öldürüldü, polisin yaptığı araştırmalar sonucunda çete işi olduğu kesinlik kazandı
Honduras'ta korkunç bir olay yaşandı. Ülkenin en ünlü futbolcularından milli yıldız Arnold Peralta bir alışveriş merkezinin otoparkında başından vurularak öldürüldü.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

26 yaşındaki orta saha oyuncusu doğup büyüdüğü Le Ceiba kentinde bir alışveriş merkezinin otoparkında sebebi bilinmeyen bir şekilde başından vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden futbolcunun tatil için ailesinin yanına geldiği belirtildi.

ÇETENİN YAPTIĞI ŞÜPHESİ GÜÇLENDİ

Polisler şu anda herhangi bir şüpheli bulamadıklarını ancak olası bir hırsızlık vakasından şüphelendiklerini söyledi. Honduras çetelerin ele geçirdiği ve cinayet oranlarında dünyanın en yüksek rakamına sahip ülkelerinden.

Honduras A Milli Takımının formasını da giyen Peralta kariyerinde Vida, İskoç Rangers formaları giymiş ve bu yıl Olimpia takımına transfer olmuştu.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Milli TakımHonduras
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.