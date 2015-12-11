Büyük Şok Milli Futbolcu Başından Vurularak İnfaz Edildi

Honduras'ta korkunç bir olay yaşandı. Ülkenin en ünlü futbolcularından milli yıldız Arnold Peralta bir alışveriş merkezinin otoparkında başından vurularak öldürüldü.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

26 yaşındaki orta saha oyuncusu doğup büyüdüğü Le Ceiba kentinde bir alışveriş merkezinin otoparkında sebebi bilinmeyen bir şekilde başından vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden futbolcunun tatil için ailesinin yanına geldiği belirtildi.

ÇETENİN YAPTIĞI ŞÜPHESİ GÜÇLENDİ

Polisler şu anda herhangi bir şüpheli bulamadıklarını ancak olası bir hırsızlık vakasından şüphelendiklerini söyledi. Honduras çetelerin ele geçirdiği ve cinayet oranlarında dünyanın en yüksek rakamına sahip ülkelerinden.