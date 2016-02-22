Büyük şok hakemin otelini bastılar!

Arena'da tarihi gece bitti, İstanbul sokaklarında Deniz Ateş Bitnel operasyonu başladı.



OTOPARK'TAN ÇIKARILDI!

Deniz Ateş Bitnel ve arkadaşları, gözlemci İlhami Kaplan’la statta yapılması gereken maç sonu toplantısını gerçekleştirmeden TT Arena’yı terk etti. Ancak kafile, bir aksilik yaşanmaması ve basına görüntü vermemek için mix zone yerine, TT Arena’nın otoparkından çıkarıldı. Hakem heyeti, TFF’ye ait özel araçla stattan ayrıldı.



HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Normal şartlarda Arena’ya yakınlığı nedeniyle Levent’te bir otelde kalması planlanan Deniz Ateş Bitnel ve diğer hakemler, polis eskortu eşliğinde Beşiktaş maçının hakemi Halis Özkahya’nın da kaldığı Yenibosna’da yer alan bir otele götürüldü. Burada meslektaşı Deniz Ateş Bitnel’in hüngür hüngür ağlayan halini gören Özkahya da durumdan bir hayli etkilendi.



TARAFTARLARI, POLİS DURDURDU!

Bitnel tam rahat edecekti ki bu kez devreye Bordo-Mavili taraftalar girdi! Bir şekilde hakemlerin Yenibosna’da kaldığı öğrenen taraftarlar, otelin önüne geldiler. Hakem Bitnel’i linç etmek için çabalayan taraftarlara polis engel olurken, hemen B planı devreye sokuldu.



OTELİN ARKA KAPISINDAN KAÇIRILDI!

Bitnel ve ekibi, taraftarın yoğun tepkisi nedeniyle gizlice otelin arka kapısından kaçırıldı ve aksiyon filmlerini aratmayan ‘skandal’ gece sonlandı.

Kaynak : Habertürk