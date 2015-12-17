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Büyük Sitem Abramovich'e tepkiler artıyor

Chelsea taraftarları Jose Mourinho'nun gönderilmesini kabullenemiyor Abramovich'e tepkiler artıyor, Sadece 7 ay öncesinde Chelsea'de şampiyon olan Jose Mourinho taraftarlar alınan kötü sonuçlara rağmen inancını yitirmemişti, gelen kötü sonuçların devam etmesiyle yolların ayrılmasına taraftar tepki gösteriyor

Büyük Sitem Abramovich'e tepkiler artıyor
Chelsea taraftarları Jose Mourinho'nun gönderilmesini kabullenemiyor Abramovich'e tepkiler artıyor, Sadece 7 ay öncesinde Chelsea'de şampiyon olan Jose Mourinho taraftarlar alınan kötü sonuçlara rağmen inancını yitirmemişti, gelen kötü sonuçların devam etmesiyle yolların ayrılmasına taraftar tepki gösteriyor

Premier League'de bu sezon beklentileri bir türlü karşılayamayan Chelsea'de beklenen oldu ve Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'un görevine son verildi.

Kötü gidişe, ligde geride kalan 16 haftada toplanan 15 puana rağmen Chelsea taraftarı yine de Jose Mourinho'nun gönderilmesine tepki verirken, Chelsea Kulübü Başkanı Roman Abramovich'i de eleştirdi.

Ayrılık kararının ardından bir grup Chelsea taraftarı da Mourinho'ya desteklerini bir pankart ile gösterdiler. Taraftarın hazırladığı pankartta ''Roman: Bu kulüp bizim kulübümüz, senin oyuncağın değil. Yaşasın Jose'' ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ChelseaJose Morinho
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