Büyük Sitem Abramovich'e tepkiler artıyor

Premier League'de bu sezon beklentileri bir türlü karşılayamayan Chelsea'de beklenen oldu ve Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'un görevine son verildi.

Kötü gidişe, ligde geride kalan 16 haftada toplanan 15 puana rağmen Chelsea taraftarı yine de Jose Mourinho'nun gönderilmesine tepki verirken, Chelsea Kulübü Başkanı Roman Abramovich'i de eleştirdi.

Ayrılık kararının ardından bir grup Chelsea taraftarı da Mourinho'ya desteklerini bir pankart ile gösterdiler. Taraftarın hazırladığı pankartta ''Roman: Bu kulüp bizim kulübümüz, senin oyuncağın değil. Yaşasın Jose'' ifadelerine yer verildi.